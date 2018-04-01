【英超聯賽】3比1吃糖 曼市奪冠倒計時

（倫敦1日訊）曼市在英超焦點戰客場以3比1擊敗“太妃糖”埃弗頓，取得5連勝後仍以16分領跑，奪冠只是時間上的問題。曼市三星薩內、熱蘇斯和斯特林先後各進1球。

本輪開始前，曼市對第二曼聯的積分優勢已經達到16分。率先結束戰鬥的曼聯以2比0擊敗史旺西，但隨後曼市以3比1復仇埃弗頓，朝著聯賽冠軍又邁出堅實的一步，迎來聯賽冠軍點。如此一來，曼市依然帶著16分的分差領跑，而聯賽還剩下7輪，而下一輪正是曼徹斯特德比，曼市將在主場迎戰曼聯。曼市只要能獲勝，就可以將對曼聯的分差一舉擴大到19分，在還剩下6輪的情況下提前鎖定冠軍。曼市有機會在同城死敵曼聯面前實現登頂，這肯定是曼市不願意放過的機會。曼市距離聯賽冠軍只差一步。

下輪勝曼聯就奪冠

雖然本賽季曼市在實力上對曼聯略佔優勢，但考慮到德比戰的因素，比賽結果就不會那麼容易預料。在被塞維拉淘汰出歐冠後，回到國內賽場的曼聯也已完成兩連勝，狀態也在提升中。但真正影響曼市下輪比賽的狀態其實是下周的歐冠8強賽，曼市將迎來和利物浦首回合比賽。

瓜帥：打曼聯可能輪換

從賽程上看，利物浦可以說給曼市留下一道選擇題：曼市會在4月3日客場對陣利物浦，4月10日回到主場迎戰紅軍，就在兩場比賽之間的4月7日，恰好是曼市和曼聯的德比大戰日期。曼市會否全力以赴擊敗曼聯提前鎖定聯賽冠軍，還是留力應付利物浦？

曼市主帥瓜迪奧拉在賽後表示球隊將好好考慮即將到來的歐冠。瓜帥說：“我們必須將注意力放在歐冠上，在兩回合之間我們要踢曼聯，但是從首發上來說，我們必須好好考慮歐冠。我知道我們要贏得所有的比賽。我們現在距離冠軍就差一場了，我們要帶著好心情去安菲爾德（利物浦），現在我們要花幾天時間來準備這場比賽。”