加沙邊境示威爆衝突 以軍開鎗16死1400傷

（耶路撒冷31日訊）以巴昨天爆發2014年加沙戰爭以來最血腥的衝突，至少有16名巴勒斯坦人死亡，以及超過1400人受傷。巴勒斯坦自治區主席阿巴斯譴責以軍行為，聲言以色列應對此負責。聯合國安理會亦應科威特要求，緊急召開會議討論加沙局勢。

昨天是巴勒斯坦的“土地日”，紀念1976年巴人抗議以軍徵收土地時，被以軍打死的示威者。為此，加沙逾3萬市民於當天進行為期6周的“回歸大遊行”大規模示威，要求實現巴勒斯坦難民回歸權利及解除以色列對加沙的封鎖，豈料示威首日便迅速失控。

聯國秘書長促獨立調查

巴勒斯坦當局稱，以軍沿邊界多處向示威者發射實彈、橡膠彈及催淚彈，驅趕示威者。以軍則稱，巴勒斯坦人焚燒輪胎，並向駐紮邊界的部隊投擲石塊，部隊因而向他們開槍。衝突爆發後，巴勒斯坦人企圖開槍攻擊邊境的以色列士兵，但未造成任何傷亡。

以軍指責巴勒斯坦武裝組織哈馬斯安排婦孺到邊境地區參與示威，危害平民生命安全。以軍稍後又針對哈馬斯在加沙地帶的三處基地，發動炮火攻擊及空襲。

阿巴斯昨天深夜宣布今天為國家哀悼日，並表示國際社會應立刻介入，保護手無寸鐵的巴勒斯坦人；聯合國也應制止以色列持續侵犯巴勒斯坦。阿巴斯說，他將在下次舉行阿拉伯國家聯盟峰會期間，尋求阿拉伯世界支持。

以批巴軍假示威真攻擊

在科威特要求下，聯合國安理會召開緊急閉門會議商討事件，但與會國沒有決定就事件採取行動或發表聯合聲明。聯合國秘書長古特雷斯促展開獨立及具透明度的調查，美國會上則呼籲所有涉事者冷靜。

巴勒斯坦大使對安理會未譴責這次事件或保護巴人感到失望。以色列則指，國際社會不應被一場以和平遊行為旗號的暴力恐怖集會欺騙。