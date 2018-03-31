【英超聯賽】過去28年從未獲勝 熱刺受困藍橋魔咒

（倫敦31日訊）週日英超上演強強對決，一場觸目驚心的倫敦德比將在史丹福橋引爆，衛冕冠軍切爾西坐鎮主場迎戰熱刺，這是一場價值6分的爭四大戰，兩隊都在歐冠中出局，聯賽前四成為了拿到下賽季歐冠資格的唯一途徑。

切爾西戰前佔據一定心理優勢，且不提切爾西本賽季曾在客場以2比1擊敗熱刺，單論過去在史丹福橋交手的成績，就足以讓熱刺球迷心慌，熱刺上一次在藍橋取勝還要追溯至1990年2月，此後30次在藍橋交鋒，切爾西再也沒有輸過給熱刺，其中更有9次在落後情況下扳平甚至是逆轉，展現了“輸誰都不能輸你”的強大鬥心。

切爾西若敗再難爭四

波切蒂諾的球隊能否終結尷尬，這讓人關注，如能獲勝，熱刺就會將與切爾西的分差拉至8分，這對於前四的爭奪將會十分有利；反觀，一旦切爾西取勝，則重燃爭奪前四的希望，目前切爾西位居積分榜第五，並且落後第四的熱刺5分，這是一個不小的差距，平局對於切爾西來說並沒有太大的幫助，孔蒂勢必傾盡一切在主場搶奪3分。

不過，切爾西自去年12月以來不曾取得2連勝，而且今年以來的9場聯賽共輸掉4場，狀態極不穩定；反觀由波切蒂諾執教的熱刺，已經在聯賽長達12場不敗（9勝3和），而且最近還取得4連勝，狀態遠在切爾西之上。

進入2018年後，切爾西去年夏天標王莫拉塔狀態急轉直下，在球會的地位有被吉魯取代的跡象，甚至，這位西班牙國腳可能落選世界盃大名單。現在，莫拉塔要想去俄羅斯，必須在接下來兩個月的時間裡證明自己，上一場足總杯淘汰賽，莫拉塔打進一球，不知西班牙前鋒可否將進球勢頭延續至本場聯賽。

熱刺首席前鋒哈里-凱恩能否趕上這場倫敦德比也是一大關注點。此前，凱恩在3月11日對陣伯恩茅斯的比賽中傷及腳踝韌帶，原本預計要等到4月中旬才復出，現如今英格蘭前鋒已經恢復訓練，波切蒂諾也不排除凱恩提前在倫敦德比復出。