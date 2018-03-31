15寂寥共同度過 最長久的告別 為何今天還在懷念張國榮

4月1日，哥哥張國榮已經走了整整15年，這15年以來，有關於他的各種形式的書籍出版了超過百本，關於他的紀念專輯發行超過20余張，他生前的經紀人陳淑芬也料曾在紅館策劃紀念演唱會，甚至他的電影《倩女幽魂》、《東邪西毒》、《英雄本色》、《春光乍洩》等也被修復重映，在民間，不同形式的的紀念活動年復一年，粉絲們集體默哀，以蠟像館裏簇簇的百合花，200萬只隨水漂流的紙鶴，空中燦燦的孔明燈表達對偶像的思念。

15年前張國榮去世的時候，正值SARS泛濫，當時哀悼的香港市民仍然擠滿了九龍的街道。在張國榮去世的1個月裡，電視、電臺、雜誌、報章不遺余力地做他的悼念文章、紀念特輯、懷念節目，把他多姿多彩的一生重演一遍，讓原本不熟悉、不關心他的歌迷、影迷，包括剛開始接觸媒體、娛樂的青少年也被吸引過來，重新解讀和認識他，無數80和90後都是如此，在他死後將其立為偶像，從而造就了“後張國榮時代”強大的粉絲群。

成了東方紀念日

這些年來的無數的展覽、影片放映是每年的固定節目，媒體會一如既往地拿出頭版來刊載張國榮的專題，無數人寫下悼念他的文字，鋪天蓋地，直把西方的愚人節，變成了東方的紀念日。

張國榮的離開，催生出15年來最典型的“紀念文化”，這種文化，由自發轉向被動，成為15年以來固定的社會思維。以媒體而言，每年的專題、文章都幾乎大同小異，連標題都差不多，因為逝者已矣，大都是缺乏新料的悼詞，讓人審美疲勞，仍然會年復一年地做下去，不做就總覺得少了點甚麼。

這種紀念，如今已成常態，張國榮在華人文化界，堪稱是“雖死猶生”的案例，他甚至曾出現在“中國20世紀十大文化偶像”的提名名單中，和魯迅、矛盾、錢鐘書等大師相提並論。

不管這年來有關張國榮的專題內容，甚至標題有多麼千篇一律，在這個缺乏信念的時代，有這麼一個能凝聚民心的偶像可以讓人紀念，總不算是一件壞事。