【上訴庭標杆性裁決】延遲交屋 禁單方批 房地部須聽購屋者意見

（布城30日訊）上訴庭今日裁決，城市和諧、房屋及地方政府部在批准任何發展商要求延長交屋期（Extension of Time，簡稱EOT）前，必須給予所有購屋者發言的機會，以表達他們的立場或心聲。這項極具標竿意義的裁決，為大馬房屋市場投下一枚震撼彈。

這意味著發展商再不能在購屋者不知情之下，單方面向房地部申請延長交屋期限，而房地部也不能在沒有聆聽購屋者意見或心聲的情況下，就批准發展商的申請。

現有的1989年房屋發展（控制與執照）條例、1966年房屋發展（控制與執照）法令或其它相關法律，並未明文規定發展商必須在申請延長交屋期限前，給予購屋者發言的機會。

房屋市場一枚震撼彈

以上訴庭法官拿督黃達華、拿督哈敏達星和拿督哈斯娜組成的三司，今日一致作出上述裁決。

保護購屋者利益