深港邊境破罕見走私案 無人機拉繩 偷空運手機

（深圳、香港30日訊）無人機科技日益進步，用途越來越廣，如今竟被走私集團看上。中國首次出現不法集團操控無人機飛越深圳及香港邊境拉繩索，從空中接通分別位於深、港的基地，再趁夜深人靜時用電動絞盤拉動繩索，從香港走私iPhone手機到中國。深圳與香港海關近日同步展開行動，逮捕29名疑犯並起獲近5000台走私手機，以及大批幹案工具。
這起特大手機走私案涉額達5億元人民幣（約3億令吉），其中深圳共有26人落網，香港方面則拘捕3人並起獲900多台手機。
兩處基地僅距數十米
深圳海關昨日召開記者會指，去年下半年，深圳海關緝私局接獲線索，指廣東河源籍的吳姓男子連同大批人員，在深港邊境區域走私手機。調查發現，疑犯在深圳市羅湖區延芳路“峰度天下”公寓租下兩個高層單位作為收貨基地，而對面香港一則的發貨基地，則是位於新界北區蓮麻坑村的一間獨立屋，兩個基地相距僅數十公尺。
深圳海關緝私局文錦渡分局發現，疑犯於午夜至凌晨5時在深圳一側的基地操控無人機，架設兩條“飛索”連接深港基地，在香港一側的疑犯將纜線固定後，利用絞盤和固定在屋頂上的滑輪等運送走私貨物。
每次走私時，疑犯會將手機放進帆布袋內，再通過“飛索”送到跨境基地；為減少電機發出的聲響，基地還鋪地氈消音減震，並在天亮前就拆掉“飛索”。
行動當天，深圳海關出動260名緝私警力，在深圳一側展開行動，現場起獲4000多台走私手機，以及一批作案工具；香港海關同步行動，逮捕3名疑犯歸案。
主腦在港遙控指揮 走私集團分工仔細
走私集團分工仔細，還以暗號溝通，深夜“放哨”收買保安人員“看水”，主腦則在香港遙控指揮。而由於集團採用的無人機輕於7公斤，不在民航處規管範圍內，因此無須申請“飛機登記證”及“飛機適航證”，從而逃過法眼。
據中方調查人員指出，這次搗破的跨境走私集團由多個“部門”組成，分別負責採購收集、偷運過境等不同工序，每個部門各由家庭成員或同鄉組成，其中吳姓主腦為廣東河源籍，負責在香港接頭的疑犯則為海豐籍。
該集團為減低被捕風險，各部門之間明確分工，僅負責自身環節，確保各環節互相分割，並採取一對一的單線聯繫，透過暗號溝通，防止洩漏風聲。
據調查，該集團還會根據天氣、附近環境和市場等因素，考慮當天是否開工，一般每月只操作十多天，並且只在凌晨時分摸黑運送手機，幹案手法縝密。
翻新蘋果手機為主 低價流入中國市場
據報，涉案的走私手機以翻新的蘋果手機為主，部分舊機是在香港維修、翻新後，再通過“飛索”這種走私通道，以較低價格流入中國市場。
落網疑犯供述，每台翻新手機可賺20至30元人民幣（約12至18.5令吉），而走私一台最新款的手機則可賺近100元人民幣（約61.5令吉）。
該組織用帆布袋運手機，每趟可運送約20台，一天可走私多達1萬至1萬5000台手機，以當局初估該組織一個月開工15天，一個月收入可達上千萬（約615萬令吉）。
用帆布袋運送
而以吳姓男子為首的犯罪集團走私手機至今，估計已涉額達5億元人民幣。