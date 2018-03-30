深港邊境破罕見走私案 無人機拉繩 偷空運手機

（深圳、香港30日訊）無人機科技日益進步，用途越來越廣，如今竟被走私集團看上。中國首次出現不法集團操控無人機飛越深圳及香港邊境拉繩索，從空中接通分別位於深、港的基地，再趁夜深人靜時用電動絞盤拉動繩索，從香港走私iPhone手機到中國。深圳與香港海關近日同步展開行動，逮捕29名疑犯並起獲近5000台走私手機，以及大批幹案工具。

這起特大手機走私案涉額達5億元人民幣（約3億令吉），其中深圳共有26人落網，香港方面則拘捕3人並起獲900多台手機。

兩處基地僅距數十米

深圳海關昨日召開記者會指，去年下半年，深圳海關緝私局接獲線索，指廣東河源籍的吳姓男子連同大批人員，在深港邊境區域走私手機。調查發現，疑犯在深圳市羅湖區延芳路“峰度天下”公寓租下兩個高層單位作為收貨基地，而對面香港一則的發貨基地，則是位於新界北區蓮麻坑村的一間獨立屋，兩個基地相距僅數十公尺。

深圳海關緝私局文錦渡分局發現，疑犯於午夜至凌晨5時在深圳一側的基地操控無人機，架設兩條“飛索”連接深港基地，在香港一側的疑犯將纜線固定後，利用絞盤和固定在屋頂上的滑輪等運送走私貨物。

每次走私時，疑犯會將手機放進帆布袋內，再通過“飛索”送到跨境基地；為減少電機發出的聲響，基地還鋪地氈消音減震，並在天亮前就拆掉“飛索”。

行動當天，深圳海關出動260名緝私警力，在深圳一側展開行動，現場起獲4000多台走私手機，以及一批作案工具；香港海關同步行動，逮捕3名疑犯歸案。