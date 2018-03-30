【英超聯賽】魔鬼賽程始端 藍月小心翼翼衝紀錄

（倫敦30日訊）國際比賽日終於告一段落，本周末英超又將重燃戰火，對於“藍月亮”曼市而言，本賽季英超冠軍幾無懸念，瓜迪奧拉帶如今放眼領著曼市衝擊聯賽積分破百和進球破百的“雙百”紀錄，且看藍月大軍週六可否在埃弗頓手中全取3分。

曼市目前少賽1輪，30輪比賽拿到81分，領先第二名的同城死敵曼聯16分之多，剩餘的8輪比賽，沒人懷疑曼市會丟掉冠軍，而今人們更關注的是，曼市將以怎樣的形式加冕，成為首支破百奪冠的隊伍？顯然，對於目前僅有1敗的曼市來說，8輪拿到19分可能性還是不小。

15天內5場硬仗

在剩下的英超比賽里，曼市只有3場是遇到比較強的對手，分別是客場對陣埃弗頓、主場對陣曼聯、客戰熱刺，而這三場硬戰恰恰就參夾兩場歐冠對陣利物浦之間，因此，曼市未來15天內要打5場硬仗，瓜帥如何調兵遣將，在聯賽和歐冠之間保持胜勢，著實是一個不小的挑戰。

曼市這一波魔鬼賽將以客場挑戰埃弗頓作為開端，埃弗頓在阿勒代斯入住後，排名穩步上升，國際賽日前一波2連勝後，“太妃糖”積40分躍升至第9名，雖說衝擊歐戰資格基本無望，但勝在狀態保持得相當不錯，是一個不容易應付的對手。

大狙傷缺糖軍實力受損

在冬季引進前阿申納邊鋒沃爾科特後，埃弗頓火力明顯提升，“小老虎”迄今出場8次貢獻2進球2助攻，成為魯尼前場的好幫手。不過，“冰島大狙”古德森此前在對陣布萊頓比賽中重傷，大大削弱了糖軍中場實力，面對中場實力強大的曼市，這一劣勢將進一步被放大。

對於藍月亮來說，最值得慶幸的是，球隊在剛過去的國際賽日沒有增加傷員，球隊現今就剩阿奎羅、德爾夫和門迪三位傷號，瓜迪奧拉依舊可以從容排兵布陣。