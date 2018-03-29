【高雲翔涉性侵】 范冰冰受拖累蒸發5億 太太發文：相信他

（中國30日訊）憑《羋月傳》“義渠王”一角走紅的35歲中國男星高雲翔，週四爆出跟一名叫Wang Jing（譯音王晶）的男子在澳洲悉尼涉嫌性侵36歲華裔女編導被捕，消息震驚娛樂圈。悉尼當地法院拒絕他們保釋，將於4月6日重新開庭審理。

有指范冰冰投資及主演的古裝劇《巴清傳》播映檔期一再延遲，之前被指劇中人物服飾太日本風格，又被評有歪曲歷史之嫌。現在男主角高雲翔又在澳洲涉嫌性侵事件，令人擔心播映再度受阻。

范冰冰的《巴清傳》與周迅主演的《如懿傳》未播映已話題十足，之前種種原因傳未過審批。范冰冰週三到台灣出席活動時，透露《巴清傳》應該4、5月就能上映。至於被指劇情偏離史實，范冰冰回應說：“有經過修減，但是這部戲很有意思的，大家可以一看。”誰料昨日爆出高雲翔涉性侵事件，令《巴清傳》播映再添變數。

太太董璇：我信他

據了解，唐德影視是中國知名制作公司，而范冰冰是第九位大股東，《巴清傳》號稱斥資5億人民幣（約3億令吉），公司就投入70%資金，是2018年度強勢大片。但報道稱公司29日股市開盤後也一路下挫，從21.5跌到19.31，一天蒸發8.5億人民幣（約5.3億令吉）。

高雲翔在《羋月傳》飾演的“義渠王”豪情又專一，贏得不少粉絲愛慕。他與董璇於2011年8月結婚，2016年誕下女兒，一向給人好好先生印象。他曾在台灣女星小S（徐熙娣）節目《姐姐好餓》表示不嫖、不賭、不吸煙，被小S視為男神，她昨日透過經理人回覆台灣傳媒說：“如果他做出這種行為，實在令人無法接受！”

性侵最高囚禁20年

太太董璇昨午在微博轉發高雲翔工作室聲明並發文：“抱歉讓大家擔心了，我相信他。”工作室的聲明寫道：“近日，本工作室藝人高雲翔在澳洲工作期間接到合作方某負責人相關指控，網絡上隨即出現諸多與之有關的不實消息。目前，澳洲警方已經介入核實情況，請大家在警方給出定論前不要擅加揣測。對於目前輿論給關心高雲翔的朋友們造成的困擾與擔心，我們深表歉意。我們尊重事實和法律，請大家靜待核實結果，再次感謝大家的關心。”很多粉絲都表示擔心。

中國媒體詢問法律界人士，整理出部份重點，包含澳洲對於性侵案分成普通性侵與嚴重性侵，如果被認定是嚴重性侵，最高會被判處20年刑期。