峇都茅工業區百萬大火 燒毀3倉庫 1工廠受波及

（檳城30日訊）峇都茅新路小型工業區昨晚發生大火，3間工廠倉庫遭熊熊烈火瞬間吞沒，另1間電箱製作廠雖沒有被火燒毀，但也受到波及，4名華裔業者面臨百萬令吉損失，欲哭無淚！

這起州內開年首起最嚴重的火患，是於昨晚10時50分燒起，在數十公里外都可看見火光，現場更持續傳出爆炸聲。

消拯員在災場搶救至淩晨1時06分才控制火勢，並於凌晨3時06分全面撲滅火勢，不過消拯員今日上午仍持續灌水避免死灰復燃。

被燒毀的3間工廠倉庫，包括Yen Brother Industries有限公司（塑料廢物回收廠、門牌287）、Lip Hong Confectionery有限公司（立豐食品公司、門牌285）、SHL Interior有限公司（家具製造廠、門牌285），被波及的則是Tep Trading有限公司（電箱製作廠、門牌284）。

火源疑從回收廠蔓延

檳州消拯局主任沙敦指出，烈火燒毀的建築物，面積都是50尺寬、300尺長，其中約90%燒毀，所幸無人傷亡。

“由於塑料廢物回收廠的辦公室被烈火燒毀，因此相信火源是從該工廠起火蔓延。”

他說，位於北賴的檳州消拯總部除親自出動外，也調派霹靂路、峇央峇魯、壟尾、浮羅山背消拯分局，加上義消隊隊員參與滅火任務。

“當局朝火勢源頭灌水施救，義消隊則隔著河岸射水阻止火勢蔓延，直至淩晨3時06分才全面撲滅火勢。”

檳機場航班沒受影響

他說，由於災場與機場近在咫尺，機場消拯隊也出動救災，雖然滾滾濃煙沖天而上，但檳城國際機場航班沒受到影響。

據悉，趕抵現場的各局各隊消拯車，列隊足有半公里長，在開始救災時，因一時協調欠佳，各隊都啟用同區消拯栓，導致水壓不足，較後，各隊分開使用臨近地區消拯栓，水壓才開始恢復正常。

事發期間，檳州第一副首長拿督莫哈末拉昔、峇央峇魯國會議員沈志勤也趕往現場了解情況。

目前，消拯員鑒證組正在調查起火原因。

90%消防栓失靈水壓低 林亞峇盼當局關注

峇都茅新路聯邦村長林亞峇說，這是他住當地40多年所看過的最嚴重大火，也是他擔任村長2年來的第五次火警。 最讓他擔心的是，當地住宅區有300多家中小型工廠，卻有90%消防栓失靈，有也水壓低，希望有關當局關注。 受影響的工廠業者今早先后到場了解情況，其中塑料回收廠的災場還冒煙。 沈志勤促速提升消防設施 峇央峇魯國會議員沈志勤說，3週前他邀請消拯局局長實地考察提升峇都茅新路消防設施，當局答應了。想不到昨晚發生了大火災。他將促請該局加速提升當地的消防設施。 “不幸中的大幸是沒有傷亡的報告，我將要求縣署全力幫忙災民。” 6義消隊越海救災 檳州行政議員彭文寶指出，各地義消隊接獲火災投報後，紛紛出動趕來災場，甚至遠至威南、峇眼、峇眼亞占、雙溪浮油、大山腳、霹靂州的義消也越海趕來救災。 同時，兩輛紅新月會救傷車也到場候命。 他說，在獲知現場水源不足後，也調派兩輛義消水庫車前來援助，以及利用抽水機抽取河水滅火。 義消隊員過河灌水滅火 壟尾義消隊隊長梁文祥指出，由於隔著河岸灌水無法有效抑制火源，因此決定與隊員提著水管越過深4尺的污水河，近距離與烈火搏鬥。 他說，去年全檳大水災導致該隊一輛消拯車遭水浸壞，至昨天才添購一輛全新水庫車，今晚就派上用場。 該輛靠公眾捐款得來的水庫車，因所獲款項僅足夠繳付頭期，仍不敷11萬款項，他也呼吁公眾樂捐以填補不足餘額。

土狗受困火場獲救

這場大火，有一隻受困火場的2歲土狗“Lucky”也獲救。

立豐食品公司業主黃洛勤（62歲）說，他2年前向該間回收廠業主購下隔鄰雙層建築經營包裝業務，置了不少包裝機器和貯存不少貨，今皆毀于一旦，事發突然，還無從估計損失。

他慶幸所僱用的多名員工都無人留守廠內，不過長子黃展至（35歲）去年9月1日從網上看到金寶有人公開送養8只土狗，便領養了唯一雄性的黑白斑點混种狗（取名Lucky），昨晚受困厂里樓上天台。

他午夜接到友人來電，心都寒了，即和兒子從日落洞住家赶回工廠，只移走6輛車，當時火勢猛烈，樓上籠罩濃煙，消防隊員嘗試救狗不果，他們也愛莫能助。

還好今早8時多，黃展至和消拯員在工廠天台上前方角落找到愛犬，愛犬聰明躲到濃煙少的天台角落保命，只飽受惊嚇，獲救時全身還在發抖。

“Lucky名字取得很對，指牠大難不死很幸運。平日我和愛犬是在樓下，晚上才讓牠到天台自由活動。”