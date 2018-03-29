【國會】遭禁足仍列席國會 議長當林吉祥透明

（吉隆坡29日訊）身經百戰的民主行動黨國會領袖林吉祥，今天竟成了國會裡的“幽靈”？！

雖然昨天被凍結議員資格6個月，但也是振林山區議員的林吉祥，今日進入下議院議會廳時，卻沒有被議長趕出議會廳。

可是，下議院議長丹斯里班迪卡在林吉祥出現於面前時，完全漠視他，當對方不存在。

林吉祥在城市和諧、房屋與地方政府部長丹斯里諾奧馬提呈法案時不斷提問，對此，諾奧馬說，他聽到來自議會的聲音，但看不到人。

他聲稱，看不到對方乃因為對方只是國會的幽靈。

根據過往記錄，凡被國會凍結議員資格的國會議員都會被議長趕出議會廳，直到凍結期限屆滿為止，而林吉祥依然列席的例子可是罕見。

凍結資格仍進入議會廳

不過，林吉祥昨天參與選區重劃動議投票時，他的一票卻不能算數。

今日會議開始時，巫統士兆區國會議員拿督仄莫哈末援引《議會常規》提醒議長，指被凍結議員資格的林吉祥依然有出席會議。

“根據《議會常規》，已被凍結議員資格的議員並不能出席國會，直到禁足期屆滿為止，可是我看到林吉祥還在這裡。他是資深議員，應該比我更清楚情況。”

“我希望能採取行動對付他。”

對仄莫哈末的提醒，議長班迪卡冷靜回應說：“我‘看’不到他。”

“我說我‘看’不到林吉祥，即使如果我再次指示他離開議會廳，這有什麼意義？”

這時候，林吉祥站起來多次追問議長的立場，到底是凍結他的議員資格一天或6個月或是其他，但班迪卡沒有正面回應，僅表示他不會再作出任何諭令，堅持昨天的諭令。

多名反對黨議員開始起身鼓譟，與巫統議員掀罵戰，而班迪卡則反常的只在一旁冷眼以對，不像平時會向議員發出訓誡以控制場面，直到議員吵停了才繼續主持議會。

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