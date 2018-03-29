【國會】遭禁足仍列席國會 議長當林吉祥透明

（吉隆坡29日訊）身經百戰的民主行動黨國會領袖林吉祥，今天竟成了國會裡的“幽靈”？！
雖然昨天被凍結議員資格6個月，但也是振林山區議員的林吉祥，今日進入下議院議會廳時，卻沒有被議長趕出議會廳。
可是，下議院議長丹斯里班迪卡在林吉祥出現於面前時，完全漠視他，當對方不存在。
林吉祥在城市和諧、房屋與地方政府部長丹斯里諾奧馬提呈法案時不斷提問，對此，諾奧馬說，他聽到來自議會的聲音，但看不到人。
他聲稱，看不到對方乃因為對方只是國會的幽靈。
根據過往記錄，凡被國會凍結議員資格的國會議員都會被議長趕出議會廳，直到凍結期限屆滿為止，而林吉祥依然列席的例子可是罕見。
凍結資格仍進入議會廳
不過，林吉祥昨天參與選區重劃動議投票時，他的一票卻不能算數。
今日會議開始時，巫統士兆區國會議員拿督仄莫哈末援引《議會常規》提醒議長，指被凍結議員資格的林吉祥依然有出席會議。
“根據《議會常規》，已被凍結議員資格的議員並不能出席國會，直到禁足期屆滿為止，可是我看到林吉祥還在這裡。他是資深議員，應該比我更清楚情況。”
“我希望能採取行動對付他。”
對仄莫哈末的提醒，議長班迪卡冷靜回應說：“我‘看’不到他。”
“我說我‘看’不到林吉祥，即使如果我再次指示他離開議會廳，這有什麼意義？”
這時候，林吉祥站起來多次追問議長的立場，到底是凍結他的議員資格一天或6個月或是其他，但班迪卡沒有正面回應，僅表示他不會再作出任何諭令，堅持昨天的諭令。
多名反對黨議員開始起身鼓譟，與巫統議員掀罵戰，而班迪卡則反常的只在一旁冷眼以對，不像平時會向議員發出訓誡以控制場面，直到議員吵停了才繼續主持議會。
下議院把我當“鬼”林吉祥：史上最恥辱
（吉隆坡29日訊）行動黨振林山區國會議員林吉祥指出，國會下議院把他當成“鬼”，是馬來西亞國會有史以來最令人蒙羞的事。
他於今日在國會媒體室召開記者會說，當他於2015年10月被國會凍結6個月議員資格時，國會都有針對凍結他的動議展開辯論。
他說，他兩次被凍結6個月議員資格，都與一個馬來西亞發展公司課題有關。
“議長說我（今日）不能參與（反假新聞法案辯論）及投票無效，他自認為對的事情其實是恥辱，試圖把我轉變成一個馬來西亞發展公司的鬼。”
昨天，林吉祥因追問下議院議長班迪卡阿敏於上週是依據什麼權力禁止選區重劃報告外傳，令班迪卡感到不滿，並由首相署部長拿督斯里阿莎麗娜動議凍結他6個月議員資格。
林吉祥說，人民應該在來屆全國大選作出決定，是否還要繼續讓一馬發展公司課題“鬧鬼”。
他也挑戰所有國陣國會議員，就國會公共賬目委員會調查一個馬來西亞發展公司的報告展開辯論，即首相拿督斯里納吉是如何證明自身清白。
另外，芙蓉區國會議員陸兆福說，他們將等候昨天的下議院會議記錄，確認議長並沒有宣讀“凍結林吉祥議員資格的動議通過”。
峇眼區國會議員林冠英則說，如果真有鬼，也是“阿旦杜雅鬼”，林吉祥是合法的國會議員。
議長斥在野黨為所欲為 拒遵守指示史無前例
（吉隆坡29日訊）國會下議院議長丹斯里班迪卡說，議員拒絕遵從資格被議長凍結指示是史無前例，而在野黨更忽視其指示，在議會中“為所欲為”。
他說，他今天並沒有“看到”林吉祥還在議會廳，可是當他發現時，在野黨卻似乎認為已得到允許，有很大的執照，甚至可以不聽議長指示、罵議長，彷彿在野黨都對，所有人都錯。
“我（只能說）沒看到他坐在那裡，當我看到就表示他有權利參與辯論，若我沒看他就沒有權利。”
他於今日出席教育部長拿督斯里馬哈基爾《我們都一樣》新書推介後說，他沒有命令林吉祥出去，動議凍結其國會議員資格6個月的也不是他而是部長。
“（不過）那是他們的議會，不是我的。”
班迪卡說，“他已被指示還在那裡，我沒看到，當我看到時，（他們）就好像已獲得允許，在野黨有很大的執照，所有人都錯，只有他們對。”
“他們卻過度勇敢，以為他們擁有很大的執照，可以不聽議長指示，因為他們以為自己是反對黨，就什麼都能做，要罵議長什麼都可以。"
他聲稱所閱讀的英國下議院議長的著作，也指議長是有（請議員出議會廳）選項的，但他不願如此做。
“這是史無前例的，如果我要叫警察來（請他出去），又有什麼好處呢？我們喻令他，本就是為了不讓他參與國會議會。”
“倘若你是有品德（beretika）的國會議員，請你也有些羞恥心，所以我才說這是你們的議會，所以我交由你們。”
另外，馬哈基爾說，林吉祥不聽從議長指示，顯示對方和在野黨目中無人、固執的一面。
“對方只是在野黨議員就如此高傲，倘若執政就肯定更加不得了。所以，選民應該拒絕如此的候選人。”