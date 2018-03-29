扮傷殘騙社險 2年詐240萬

（吉隆坡29日訊）福利機構主席註冊了多間空殼公司，再利用傷殘人士向社險機構（Perkeso）騙取傷殘撫卹金（Pencen Ilat），兩年來騙走社險機構及保險公司各120萬令吉，共240萬令吉。

全國商業罪案調查部總監拿督斯里阿馬星指出，這名34歲的印裔嫌犯註冊了多間空殼公司後，便依據社險機構的條規，連續為員工繳付24個月社險保費，“期滿”後便開始向社險機構申請傷殘撫卹金，實行假申報計劃。

他說，嫌犯憑著福利機構主席身份之便，輕易便取得傷殘人士的資料，安排傷殘人士到政府醫院檢查時便“偷龍轉鳳”，例如安排中風病患到醫院檢查，註冊看診的是嫌犯本身，進行X光掃描者的卻是中風者。

24社險機構投報

“嫌犯就這樣取得一份真實的醫藥報告，證實自己已經中風，隨後便分別向社險機構和保險公司騙取賠償金。為了避免行騙伎倆被揭發，嫌犯會選擇不同的政府醫院進行檢查。”

他今日在記者會上表示，調查顯示，被嫌犯安排到醫院進行檢查的傷殘人士，有人為了得到酬勞而同流合污，也有人是在不知情下被利用。

他指出，社險機構從前年9月發現不妥後，便暗中監視嫌犯，發現申報中風的嫌犯其實根本就無病無痛，於是向警方報案。

“警方從去年至今，接獲社險機構針對這名嫌犯的投報共有24宗。”

他說，警方於兩2週前在雪州雪邦地區逮捕8男2女，年齡介於34至60歲，其中包括嫌犯的父母和司機，並援引刑事法典420（欺騙）條文助查。

嫌犯經於本月26日被警方帶上森州芙蓉推事庭面控。

阿馬星:共48宗假申報

阿馬星指出，社險機構查悉嫌犯提出的假申報共有48宗，如果沒有及時捉人，社險機構預計將蒙受3000萬令吉損失。

他表示，嫌犯也分別向4家保險公司索償共249萬6000令吉，並先後從其中2家保險公司索得120萬令吉賠償金。

“這只是嫌犯以自己身份所騙取的賠償金及保險金，他的父母、朋友甚至司機也根據他的方式，以同樣招數蒙騙社險機構和保險公司。”