【英超聯賽】媒體傳穆帥已說服貝爾加盟 曼聯高價誘3星

（馬德里29日訊）西班牙媒體《每日體育報》、《阿斯報》紛紛爆料稱，曼聯主帥穆里尼奧已經說服了皇馬大將貝爾，貝爾今夏很可能改披紅魔戰袍，而皇馬準備向曼聯開價1億歐元（約4.71億令吉）才肯放人。

過去幾個賽季，貝爾飽受傷病困擾，一直無法踢出穩定表現，這讓皇馬對他已經失去了耐心。《阿斯報》透露，皇馬高層準備從貝爾身上收回一大筆轉會費，標價不會少於1億歐元，也正是皇馬當初買貝爾的價格。

《每日體育報》透露，曼聯一直都想要拿下貝爾，去年歐洲超級杯曼聯和皇馬交鋒的時候，穆里尼奧就和貝爾洽談，但被貝爾拒絕。本賽季，貝爾依然無法在皇馬有更多機會，這促使他最終決定今夏離開皇馬。

邀巴塞拜仁大將來投

上賽季，貝爾出場27次，攻進9球。本賽季至今他出場29次，攻進12球，這樣的數據顯然和他的身價不匹配。而在對陣巴黎的兩回合歐冠淘汰賽，貝爾都未首發。齊丹已經對貝爾不抱希望，他將貝爾排除出重要比賽的計劃。

在這種情況下，離開皇馬才能讓貝爾拯救其職業生涯，畢竟他已經28歲。《每日體育報》聲稱，雖然曼聯擁有林加德、馬塔、馬夏爾等邊鋒，但是貝爾成熟又有經驗，才是穆里尼奧夢寐以求的類型。

今年1月份，曼聯花重金引進了桑切斯，但直到現在，這位智利球星都無法踢出有說服力的表現。為了解決桑切斯困境，穆里尼奧準備再大手筆引進一名球星。

根據智利媒體《La Cuarta》報道，曼聯準備求購拜仁慕尼黑的智利球星比達爾，為了說服拜仁放人，曼聯準備出價5250萬英鎊（約2億8272萬令吉）轉會費。

穆里尼奧求購比達爾有兩大考慮；第一，卡里克今夏退役，費萊尼和埃雷拉的未來還存疑問，他們極有可能離隊，必須補充一名實力中場。第二，買下比達爾，對於激活桑斯有利無弊。

為了說服比達爾點頭，曼聯為他準備一份4年合同，年薪高達1270萬英鎊（約6840萬令吉）。比達爾是於2015年夏天加盟拜仁，本賽季至今，他出場34次，攻進6球。

穆帥下一個目標是從巴塞羅納簽下法國後衛烏姆蒂蒂。按照西媒說法，烏姆蒂蒂已經告知巴塞，如果無法匹配曼聯的900萬歐元（約4241萬令吉）年薪，他就會離開。考慮到烏姆蒂蒂的合同違約金只有6000萬歐元，曼聯很容易得到他。