【金正恩訪華4天】與習談朝鮮半島無核化 願與美韓首腦會晤

（北京28日訊）中國官方新華社今早證實朝鮮最高領導人金正恩與夫人李雪主訪華，報導稱金正恩夫婦於上週日抵達中國，逗留4天，並於今天離開北京。金正恩與中國國家主席習近平會談時，表示會致力實現朝鮮半島無核化，又指決心將朝韓關係轉變為和解合作的關係，並舉行朝韓首腦會晤，他亦願意與美方對話，舉行美朝首腦會晤。

訪問期間，習近平和夫人彭麗媛為金正恩和李雪主舉行歡迎宴會，並共同觀看文藝演出，習近平亦在人民大會堂與金正恩舉行會談。

習近平指，今年以來，朝鮮半島形勢發生積極變化，朝方為此作出重要努力，中方對此表示讚賞。在半島問題上，中方堅持實現無核化目標、維護半島和平穩定、通過對話協商解決問題。中方呼籲各方支持朝韓改善關係，共同為勸和促談作出切實努力。中方亦願意在半島問題上繼續發揮建設性作用，共同推動半島形勢走向緩和。

美韓釋善意可解決問題

金正恩說，當前朝鮮半島形勢開始向好發展，朝方已主動採取了措施緩和緊張局勢，提出和平對話建議，他會按照祖父金日成和父親金正日的遺訓，致力於實現半島無核化，是朝方始終不變的立場。

金正恩也提到，如果韓國和美國以善意回應朝鮮的努力，營造和平穩定的氛圍，為實現和平採取階段性、同步的措施，朝鮮半島無核化問題是能夠得到解決的，他並希望與中方加強戰略溝通，共同維護協商對話勢頭及半島和平穩定。

除了獲習近平接見，金正恩還與中國總理李克強、國家副主席王岐山等中方領導層會面，反映中方對金正恩來訪的重視。

習接受邀請將訪平壤

朝鮮官方朝中社報導，金正恩與習近平會談時，邀請了習近平在方便的時候到訪平壤，習近平已接受邀請。

中國國務委員楊潔篪明天將到訪韓國，向韓國總統文在寅交代中朝領導人會談結果，雙方還將就半島無核化等共同關心的問題交換意見。楊潔篪亦會與青瓦台國家保安室室長鄭義溶舉行會談。