【FIFA國際友誼賽】伊斯科帽子戲法 西班牙6比1狂勝阿根廷

（馬德里28日訊）西班牙在熱身賽主場以6比1狂勝缺少梅西的阿根廷。伊斯科帽子戲法，迭戈-科斯塔、蒂亞戈和阿斯帕斯進球，奧塔門迪為阿根廷挽回顏面。

7名皇家馬德里和巴塞羅納球員進入西班牙首發，拉莫斯第150次代表國家隊出場。阿根廷核心梅西因傷缺陣，伊瓜因出任單箭頭。

梅西缺陣

阿根廷1比6慘負西班牙的比分，恐怕賽前沒有一個人能夠想得到。在沒有梅西的情況下，阿根廷踢得非常糟糕，吃下恥辱慘敗。面對實力強大的西班牙，阿根廷幾乎沒有招架之功，很快0比2落後，奧塔門迪一度為阿根廷扳回1球。但是到了下半場，阿根廷的頹勢就顯露出來，西班牙用水銀瀉地般的進攻，擊垮阿根廷的防線。

阿根廷平恥辱紀錄

1比6的慘敗，也追平阿根廷歷史上最大比分輸球的紀錄。在1958年的世界杯，阿根廷曾1比6不敵捷克斯洛伐克。在2010年世界杯入選賽，阿根廷也曾1比6不敵玻利維亞。當阿根廷被西班牙打進第6球的時候，看台上的梅西已經忍無可忍，他提前離開球場，他不忍看著球隊遭到這樣的蹂躪。阿根廷恥辱性的輸球，讓梅西的世界杯之旅蒙上陰影。

伊瓜因3米踢飛

不過，本場第一次破門良機，卻是阿根廷所創造出來，如果伊瓜因把握住這次機會的話，比賽走勢將完全不同。在比賽進行至第8分鐘，洛塞爾索橫敲中路，伊瓜因在門前3米沒有任何後衛盯防，他只需要戰勝面前的德赫亞。伊瓜因選擇右腳凌空墊射，但他的射門在彈地後卻不可思議的偏出球門範圍。伊瓜因這次射門，屬於“踢丟比踢進更難”的類型。

阿根廷主帥桑保利賽后說：“我會對失利負責，不要把矛頭指向球員。其實比賽中雙方的差距並沒有像結果中那樣打。我們必須從中吸取教訓，這種事不能發生在世界杯上。”

梅西的缺席對球隊影響很大，桑保利解釋說：“梅西和我們一起進行訓練，後來他感到有些疲憊。他一直和我們這個團體在一起，他非常希望參與世界杯。他在國家隊，一直在幫助新人。”

西班牙梅西

伊斯科打爆阿根廷

在西班牙6比1大勝阿根廷的比賽中，伊斯科上演帽子戲法，成為本場最耀眼的球星。這是伊斯科職業生涯的第一個帽子戲法，而在對陣阿根廷時戴帽，讓伊斯科更加特別。西班牙從來不缺傳球手，但一個像梅西一般能過人、能進球的傳球手更是十足珍貴。伊斯科正是這樣的球員，西班牙也找到屬於自己的梅西。

伊斯科的3個進球其實都很簡單。第27分鐘，阿森西奧低平球橫傳，伊斯科點球點附近一腳乾淨利落的推射將球送入球門。第二個進球幾乎如出一轍，只不過傳球的換成阿斯帕斯，伊斯科同樣在禁區內沒有停球，直接推射近角得分。第73分鐘，又是阿斯帕斯橫敲，伊斯科停球後掃射完成帽子戲法。

伊斯科的進球看似簡單，但若不是他每次都出現在正確的位置，射門的腳法運用合理，想完成帽子戲法可也沒那麼簡單。

伊斯科在西班牙國家隊一直是重要的一員，並且在主帥洛佩特吉的戰術體系下，他的作用越來越重要。出任左邊中場的伊斯科在這個位置上如魚得水，能控球、能傳球、能組織、能進球。