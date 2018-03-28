抗議提呈選區重劃 淨選盟今國會集會 隆總警長警告集會捉

（吉隆坡27日訊）吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭披露，警方禁止任何個人或組織，在明日於國會大廈外舉行任何集會或抗議行動。

他說，警方接獲消息，指淨選盟將在明早前往國會大廈，移交一份備忘錄予下議院議長丹斯里班迪卡，以反對政府向下議院提呈的重劃選區動議。

沒依法通知警方

針對此事，他強調，警方將會毫不猶疑地採取強硬行動，對付任何參與有關集會的組織和個人。因此，他促請非政府組織淨選盟2.0，取消明日在國會大廈外的集會。

他也說明，至今為止，警方並沒發出任何准証給任何方面舉辦集會；警方至今也沒有接獲任何相關的申請。

“由於淨選盟沒依法通知警方，因此若淨選盟堅持到國會外集會，警方將依法採取行動。”

馬茲蘭希望，淨選盟能放棄在國會外進行集會的計劃，並指這樣的集會恐會引發騷亂，而警方不會坐視這類情況的出現。

他表示，警方不支持這項集會，因為他們的行徑可能會引發一些人的憤怒，以致影響公共秩序，而且也會影響當地的路況。

他說，警方將派出足夠警力維持秩序，以確保何不會有不愉快的事件發生。

淨選盟2.0於上週宣布，將在明早上8時於國會大廈外舉行集會，以抗議重劃選區報告，並號召民眾一同參與。

30人聚集國會大廈外

全國總警長丹斯里弗茲在主持“2017警察卓越服務獎”頒獎禮時提到，今日有約30人聚集在國會大廈外，警方將依法採取適當行動對付違例者。

針對明日的集會，他表明，警方目前尚未接獲集會主辦方的通知，不過當局已做好應對多項措施。

詢及有關集會是否屬非法集會時，弗茲並沒正面回應。他重申，警方將監督這項集會，並依據2012年和平集會法令採取適當行動。