傳金正恩秘密訪華 中國外交部閉口不談

（北京、首爾27日訊）在朝韓、美韓有逐漸改善關係跡象之際，有消息稱朝鮮最高領導人金正恩昨天秘密訪華，這也是金正恩自2012年掌權後首次訪問北京。但亦有報導指，訪問中國的人士不是金正恩，是他的胞妹、朝鮮勞動黨第一副部長金與正。中國外交部對此僅稱“不了解清況”，而朝鮮駐北京大使館的電話無人接聽。美韓等國均表示無法證實相關報導。

日本共同社昨晚引述消息指，一列疑似載有朝鮮最高層人士的列車昨天下午抵達北京，造成北京火車站多班列車延誤，但相關當局並未說明原因。在中朝交往歷史上，朝鮮最高領導人歷次訪華，均是乘坐專列而非飛機，因此引起多方揣測。

傳或為金正恩胞妹

根據網上流傳的影片，朝鮮專列火車昨天自丹東駛向北京，由國賓護衛隊在火車站列隊迎接，訪問團車隊此後沿長安街朝中南海方向駛去，並於北京人民大會堂逗留3小時，晚上再駛入釣魚台國賓館。

據報，人民大會堂及釣魚台國賓館，自昨天起採取的保安措施，比各國首腦雲集的國際會議進行期間還嚴密。有民眾稱，北京多處封路，導致上班遲到。

北京多地保安嚴密

另外，韓國SBS電視台報導，遼寧丹東一家位於橫跨鴨綠江、連接中朝的路軌旁的酒店，住客被要求拉上房間窗簾，不准站近窗邊。據報，該酒店要到明天下午才恢復訂房服務，估計該列朝鮮火車會在明天上午離開中國，返回平壤。

據悉，朝鮮早前已有不少蛛絲馬跡，早在3天前，一艘疑為朝鮮軍艦突然停泊在鴨綠江邊；中國與朝鮮接壤的邊境檢查站及海關自上周起保安收緊。中國外交部更傳出上周亦突然與朝鮮駐京使館人員召開會議。有指這次北京的氛圍，與當年朝鮮已故領導人金正日秘密訪京的情況如出一轍。

以往，朝鮮最高領導人訪華時，中朝雙方都會嚴格保密，直到朝鮮最高領導人結束訪華行程回到朝鮮國內後，雙方官方才會正式對外發佈消息。

借美朝峰會向華施壓

美國的中國問題專家章家敦分析，金正恩是被中國國家主席習近平緊急召見。美朝峰會將至，中國害怕朝鮮靠攏美國，而搶先召見金正恩，以顯示北京對朝鮮的終極影響力。

香港時事評論員劉銳紹表示，金正恩秘密訪華，是向借與美國總統特朗普見面，向中國施壓，換取更多政治利益；同時利用出訪中國，向美國施壓，增取與特朗普見面時的政治籌碼。