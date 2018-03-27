傳金正恩秘密訪華 中國外交部閉口不談

（北京、首爾27日訊）在朝韓、美韓有逐漸改善關係跡象之際，有消息稱朝鮮最高領導人金正恩昨天秘密訪華，這也是金正恩自2012年掌權後首次訪問北京。但亦有報導指，訪問中國的人士不是金正恩，是他的胞妹、朝鮮勞動黨第一副部長金與正。中國外交部對此僅稱“不了解清況”，而朝鮮駐北京大使館的電話無人接聽。美韓等國均表示無法證實相關報導。
日本共同社昨晚引述消息指，一列疑似載有朝鮮最高層人士的列車昨天下午抵達北京，造成北京火車站多班列車延誤，但相關當局並未說明原因。在中朝交往歷史上，朝鮮最高領導人歷次訪華，均是乘坐專列而非飛機，因此引起多方揣測。
傳或為金正恩胞妹
根據網上流傳的影片，朝鮮專列火車昨天自丹東駛向北京，由國賓護衛隊在火車站列隊迎接，訪問團車隊此後沿長安街朝中南海方向駛去，並於北京人民大會堂逗留3小時，晚上再駛入釣魚台國賓館。
據報，人民大會堂及釣魚台國賓館，自昨天起採取的保安措施，比各國首腦雲集的國際會議進行期間還嚴密。有民眾稱，北京多處封路，導致上班遲到。
北京多地保安嚴密
另外，韓國SBS電視台報導，遼寧丹東一家位於橫跨鴨綠江、連接中朝的路軌旁的酒店，住客被要求拉上房間窗簾，不准站近窗邊。據報，該酒店要到明天下午才恢復訂房服務，估計該列朝鮮火車會在明天上午離開中國，返回平壤。
據悉，朝鮮早前已有不少蛛絲馬跡，早在3天前，一艘疑為朝鮮軍艦突然停泊在鴨綠江邊；中國與朝鮮接壤的邊境檢查站及海關自上周起保安收緊。中國外交部更傳出上周亦突然與朝鮮駐京使館人員召開會議。有指這次北京的氛圍，與當年朝鮮已故領導人金正日秘密訪京的情況如出一轍。
以往，朝鮮最高領導人訪華時，中朝雙方都會嚴格保密，直到朝鮮最高領導人結束訪華行程回到朝鮮國內後，雙方官方才會正式對外發佈消息。
借美朝峰會向華施壓
美國的中國問題專家章家敦分析，金正恩是被中國國家主席習近平緊急召見。美朝峰會將至，中國害怕朝鮮靠攏美國，而搶先召見金正恩，以顯示北京對朝鮮的終極影響力。
香港時事評論員劉銳紹表示，金正恩秘密訪華，是向借與美國總統特朗普見面，向中國施壓，換取更多政治利益；同時利用出訪中國，向美國施壓，增取與特朗普見面時的政治籌碼。
疑封鎖金正恩訪華消息 微博禁搜朝鮮北韓
金正恩秘密訪華的消息在網上盛傳，據指他已經人在北京，但目前中國並沒有公布任何官方消息或媒體證實，而在中國社交媒體微博搜索“朝鮮”、“北韓”的字詞，亦顯示未找到相關結果。
至於其他的中國媒體，目前仍未有任何相關的新聞報導，在各個媒體的網上平台搜索“朝鮮”、“北韓”，亦幾乎沒有結果。中國另一個社交媒體微信，輸入“朝鮮”時雖搜索到結果，但內容都並非近日的消息。\
平壤現反金正恩塗鴉 朝蒐集2萬人筆跡緝兇
（首爾27日訊）正當朝鮮領導人金正恩秘密訪問傳聞甚囂塵上，朝鮮首都平壤等多個城市的公共場所和火車站，據傳過去3個月來出現針對金正恩的塗鴉與傳單，當局大為緊張，蒐集2萬人的筆跡緝兇。
韓國《Daily NK》指，本月1日黎明前，有人在平壤4．25文化會館的外牆上，寫上反金正恩的塗鴉字眼，雖不清楚內容，但當局已開始向平壤居民展開筆跡鑑定。
一名現居韓國的朝鮮前高官稱，過往曾發生類似事件，惟此次有人冒生命危險，在政府大樓公開表達不滿，實屬罕見。