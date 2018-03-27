【俄前特工中毒案】 23國逐116俄外交官 俄斥挑釁揚言報復

（華盛頓、倫敦27日訊）俄羅斯前特工斯克里帕爾和女兒在英國遭神經毒劑襲擊一案，西方國家與俄羅斯爆發歷來最大規模驅逐外交官風波，繼英國之後，美國、澳洲、加拿大及歐洲20個國家，昨天集體驅逐逾百名俄羅斯外交官。俄方批評是挑釁行為，揚言報復。

其中，美國驅逐俄方人員最多，共有60人，當中48人來自駐華盛頓大使館，餘下12人來自聯合國總部。美方認定他們從事間諜活動，限他們及家屬7天內離境。這是近數十年以來，美國針對俄國的最大規模驅逐行動，較里根時期驅逐55人還要多。

美國昨天也下令關閉西雅圖的俄羅斯領事館。美方官員說，當地附近有美軍潛艇基地及波音飛機公司，考慮國家安全，而關閉領事館。

美關閉西雅圖俄領館

美國駐俄大使洪博培說：“這是美國史上最大規模驅逐俄方情報人員，這天行動令美國更安全，限制俄羅斯間諜偵查能力，以及威脅美國本土安全的秘密活動。”

加拿大亦宣布驅逐4名俄國外交人員，部分來自渥太華的俄羅斯大使館，另有3名申請入境的俄方人員被加拿大拒絕。

烏克蘭總統波羅申科宣布，驅逐13名俄國外交人員，人數僅次於美英兩國。他批評俄羅斯利用神經毒劑襲擊斯克里帕爾父女，跟俄羅斯4年前吞併克里米亞一樣，都是侵犯人權。

英外長：不會引發新冷戰

最先驅逐23名俄國外交人員的英國，首相特麗莎梅強調，西方國家毋懼俄羅斯威脅。

她說：“我們發出一致訊息，不會容忍俄羅斯持續公然藐視國際法，損害我們的價值觀。作為歐洲主權民主國家，英國與歐盟、北約肩並肩同行，一同面對這些威脅。”

英國外長約翰遜說，英國和盟友並非針對俄羅斯人，而是總統普汀的政府。他不認為驅逐俄羅斯外交官報

復，會引發和俄羅斯的新一輪冷戰。

目前，有逾20個國家，包括美國及十多個歐盟國家，暫時針對俄羅斯的國家陸續有來。與俄羅斯關係友好的土耳其表明，暫無意採取驅逐行動。

冰島則宣佈，暫停與俄羅斯高層的對話，同時外交抵制6月在俄羅斯舉行的世界杯足球賽，屆時不會派官員與會。

俄羅斯再次批評英國在毫無根據下，指控他們跟襲擊前特工有關。俄方強調，面對英美挑起事端，令歐洲國家敵視莫斯科，俄方將會報復。俄國駐華盛頓大使安托諾夫說，美國驅逐俄國外交官的決定是“錯誤的”，這項決定正在摧毀美俄僅存的淡薄關係。

俄羅斯國會上議院外交委員會主席科薩切夫說，俄國必須作出相對的措施回應，譴責驅逐潮是“史無前例，且骯髒又卑鄙的遊戲”。據報，俄國至少將驅逐60名美國駐俄的外交人員。