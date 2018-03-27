【中國杯】卡瓦尼揚威 烏拉圭捧中國杯

（南寧27日訊）烏拉圭週一在中國杯四角賽憑借卡瓦尼的進球以1比0戰勝威爾斯，奪得本屆中國杯冠軍。

本場比賽兩隊拼搶十分激烈。比賽開始不到2分鐘，“蘇神”蘇亞雷斯接南德斯傳中怒射擊中球門立柱彈出。第31分鐘，威廉斯將皮球回傳門將失誤，蘇亞雷斯上搶斷球後在禁區右側小角度打空門，球卻再次擊中門柱彈出。

第49分鐘，烏拉圭在前場打出絕妙配合率先打破僵局，戈丁中場送出過頂長傳，隊友羅德里格斯快速插上將球橫傳至門前，卡瓦尼迅速推射破門，烏拉圭1比0領先。越戰越勇的烏拉圭在下半場連續打出多次進攻，威爾斯也拚命抓住機會反擊，但未能改寫比分。

蘇神兩次中柱

本屆中國杯，烏拉圭兩戰全勝奪冠，威爾斯獲得亞軍，卡瓦尼被評為最佳球員。

烏拉圭主帥塔瓦雷斯對本次比賽很滿意，對2018世界杯充滿憧憬，“我們的邊後衛對限制貝爾的活動不是很有經驗，但也處理得不錯，我對結果是滿意的。我認為這是非常激烈的比賽，雙方爭奪得非常激烈。我們希望對於任何對手來說，我們都能讓對手頭疼，希望贏下每一場能贏的比賽。”

吉斯：對手很強大

賽後統計數據顯示，威爾斯控球率達57%，射門14次高於烏拉圭的10次，其中7次射正。

威爾斯主帥吉斯賽後表示：“烏拉圭有很多年輕並且有經驗的球員，我們嘗試阻止他們，讓他們沒那麼輕易去做到想做的事情。我覺得我們是做得不錯的，因為他們確實很強。對手很尊重我們，蘇亞雷斯和卡瓦尼幾乎都踢滿全場。

兩場比賽讓隊員們獲得很多經驗，未來會繼續磨合、繼續努力。”