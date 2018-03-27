【林冠英被控貪污】估價師：根據2008年市場 洋房值250萬

（檳城27日訊）檳州首席部長林冠英被控以低於市價向女商人彭麗君購買獨立洋房案今日續審，一名銀行前銷售經理在林冠英代表律師哥賓星盤問下，同意房屋買賣價格定在最初協議價的說法。另一名估價師則供證說，賓鴻路25號房屋在2008年市場估價250萬令吉，銀行拍賣價185萬令吉。

第12證人檳城花旗銀行前銷售經理林文勝（譯音）今日供證時證實，林冠英向該銀行申請210萬令吉的房屋貸款，購買賓鴻路25號洋房，而當時的購買價是280萬令吉。

他說，首長夫人周玉清在2013年8月聯絡他諮詢貸款購屋之事。同年9月對方呈上填好的貸款表格，申請者為林冠英，欲申請房貸購買賓鴻路25號洋房，申請貸款數額是210萬令吉。

他說，當所有文件準備妥當後，林冠英在同年12月於光大簽署房屋供貸協議書（Perjanjian Pembiayaan Rumah），但買賣程序最後並沒有繼續。

銀行批75%貸款

“周玉清在2015年6月再次聯絡我，因2013年的合約已取消，因此林冠英需重新申請購屋貸款，當時該洋房的購買價是280萬令吉，銀行批准貸款房價的75%，即210萬令吉，每月攤還1萬6172令吉，為期15年。”

林冠英代表律師哥賓星詢及他是否在房屋買賣上很有經驗時，證人指是。

哥賓星指購屋與在巴剎買菜不同，不能現場完成交易買了就走，通常購屋的議價過程會在房屋買賣程序進行前完成，雙方達成協議後才正式簽約，簽約過程可能是3個月、6個月甚至1年，雖然期間房價可能有變動，但買賣價格還是定在最初的協議價。對此，證人表示同意。因哥賓星以需處理國會事務作出申請，法官拿督哈達麗雅將原訂周三至五審訊日取消，4月9日至12日續審。