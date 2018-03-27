【足球友誼賽】C羅罕見0射門 葡萄牙3球慘負荷蘭

（日內瓦27日訊）歐洲杯冠軍葡萄牙在熱身賽以0比3慘負傳統強旅荷蘭，葡萄牙頭號球星C羅納多罕見0射門。荷蘭三星德佩、巴貝爾和范戴克接連進球，葡萄牙的坎塞洛累計兩張黃牌被罰下。

這是兩隊第13次交鋒，葡萄牙此前7勝4平1負佔據上風，荷蘭之前取得勝利還是1991年。C羅領銜葡萄牙首發，主帥桑托斯對陣容進行輪換。荷蘭主帥科曼排出一個相當罕見的532陣容，在防守上增派人手，目的就是限制住C羅。

德佩進球

荷蘭第11分鐘取得領先，范德比克掃射，前曼聯邊鋒德佩小禁區前鏟射入網。

此後的比賽陷入僵局，荷蘭的5後衛體系讓葡萄牙進攻受阻。C羅禁區邊緣在夾防下摔倒而索取點球，裁判未予判罰。荷蘭第32分鐘擴大比分，德利格特入禁區傳中，巴貝爾近距離頭球破門，2比0。荷蘭上半場補時幾近鎖定勝局，德利格特頭球回擺，范戴克抽射入網，3比0。

荷蘭多人包夾C羅

葡萄牙第61分鐘遭遇打擊，坎塞洛累計兩張黃牌被罰下。C羅隨後被穆蒂尼奧換下。下半場比賽節奏被兩隊頻繁換人所打斷，最終葡萄牙慘遭完敗。

從過程和結果上看，荷蘭主帥科曼的策略非常成功。每當C羅拿球，荷蘭總能實現對他的多人包夾，讓他踢得非常難受。

葡萄牙在開局階段取得一定的場面優勢，但一切都隨著荷蘭在第11分鐘的進球發生逆轉。領先後荷蘭將場面控制權奪過來，而C羅拿球也變得越困難。

C羅本場3次嘗試過掉對手，但只取得1次成功。C羅對荷蘭的威脅極其有限，僅有的一次頭球也沒有計入射門。

由於葡萄牙在上半場就已經0比3落後，全隊的信心也遭遇嚴重的打擊。第61分鐘，坎塞洛還吃到了第二張黃牌被罰下，感到大勢已去的桑托斯在第68分鐘就將C羅換下。

在《WhoScored》的數據統計上，C羅的射門次數是0，這也是一個極為罕見的數字。OPTA也確認，這是他本賽季第一次在葡萄牙的比賽中沒有射門。

西班牙媒體也對葡萄牙的慘敗表達吃驚，《馬卡報》打出標題：《荷蘭輕鬆擊敗C羅的葡萄牙》，而《阿斯報》這對C羅的表現很不滿意，他們寫道：《睡著的C羅，閃光的西萊森》。