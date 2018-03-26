俄商場大火 48死64失蹤 大批兒童恐遇難

（莫斯科26日訊）俄羅斯西伯利亞一個商場昨天發生大火，至少53人死亡、43人受傷，另有64人下落不明，早前有報導指69人下落不明，包括40名兒童，但當局指死亡人數與失蹤人數計算重覆，修正失蹤數字至16人。有消息指，起火地點疑為有眾多兒童流連的區域，惟不少人當時並沒家長從旁看顧，以致造成嚴重傷亡。事發於中部工業城市科麥羅沃，發生大火的商場樓高4層，於2013年開業，內有戲院、餐廳、商店及小型動物園。火患在4樓發生，現場不斷冒出濃煙。

當局派出數十輛消防車及兩百多名消防員到場，升起雲梯射水滅火。

焚燒逾12小時，火場面積擴大至1600平方公尺，商場結構嚴重受損，部分屋頂和地板崩塌。從目擊者拍下的影片可見，有被困者被迫跳窗逃生。

有人跳窗逃

不少民眾在社交網稱，事發時，商場內無火警鐘聲響，也沒有相關警報廣播，根本不知火勢在建築物內蔓延。報導稱，有老師帶著學生到商場看電影，將孩子們留在影廳觀賞動畫片，自己則在商場閒逛，火災發生時，這些孩子恐因找不到逃生出口，葬身火場。不少死者是在戲院內被發現。

起火原因未明，有人指可能是電線短路，但也有人聲稱目擊小朋友在遊樂場玩火導致，但實際原因有待調查。

商場火警鐘沒響

總統普汀向死難者家屬致哀，祝願傷者早日康復，並下令提供所有必要的協助。克麥羅沃州政府指，每名死者的家庭會獲賠償100萬盧布（約6.8萬令吉），已安排心理學家、醫生、社工等協助死者遺屬。目前，搜救工作繼續進行。俄羅斯緊急事務部長普奇科夫說，商場建築有倒塌危險，加上煙霧濃厚，能見度為零，令救援工作變得困難。