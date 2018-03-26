找意大利為世界杯熱身 英主帥：不需組織核心

（倫敦26日訊）英格蘭將在溫布利球場迎來老對手意大利，為世界杯而熱身。隨著世界杯的臨近，英格蘭名單已經有一個雛形，有人擔憂目前的這支三獅軍團缺少一位組織核心。對此英格蘭主帥索斯蓋特表示：球隊不需要組織核心。”

索斯蓋特說：“我不認為我們錯過任何球員，我想我們已經把每個合適的人選都召入球隊。我們必須嘗試不同的戰術體系，讓球員扮演特定角色。在對荷蘭的熱身賽，亨德森很好地扮演這種支點角色，利用前場球員們的速度串聯到一起，這可能就是我們要使用的戰術。如果我們是一支比賽節奏較慢的球隊，那麼就會需要尋找一位組織核心，但現在我們也許可以採取另一種方案，這能發揮出我們自身的優勢。我們踢得很有速度很有活力，我認為這是我們走的一條很好的道路。林加德和張伯倫在球會的狀態都很好，他們在前場積極奔跑，和拉什福德、斯特林聯繫在一起，這意味著當這4名球員同時在場上時，球隊就擁有出色的速度和能量。我們在每個位置上都有競爭，如果你看看8號位和10號位，拉拉納和奇克也是競爭者。”

英格蘭在上仗熱身賽客場依靠曼聯中場林加德的進球以1比0小勝傳統勁旅荷蘭，連續3場比賽零封對手。英格蘭的防守堅固，在對強旅德國、巴西和荷蘭的賽事中皆沒丟球。英格蘭頭號前鋒凱恩因為腳踝韌帶受傷，直至4月才能復出。此外，威爾謝爾將因傷繼續缺陣，上仗比賽中受傷的後衛戈麥斯（20歲）因傷上陣成疑。

唐納魯馬料首發

據意大利媒體消息，意大利門將唐納魯馬將在這場大戰迎來首發，會得到鍛煉的機會，而布馮則會成為替補。這很可能意味著上一場意大利對陣阿根廷的友誼賽，很可能是布馮在藍衣軍團的絕唱，除非他繼續得到國家隊的徵召，出戰6月份的兩場友誼賽。

意大利在上周的熱身賽以0比2不敵阿根廷，該場比賽擔任首發門將的是布馮。雖然布馮在比賽中不遺餘力，但是無法挽救球隊落敗的命運。

除了唐納魯馬之外，斯皮納佐拉、達米安、克里斯坦特、洛倫佐-佩萊格里尼和貝洛蒂也會成為首發11人，意大利將採取433的陣型。意大利鋒線雙雄因莫比萊和因西涅在聯賽發揮出色，但他倆上仗組成的鋒線搭檔，卻無法終結意大利287分鐘進球荒。

意大利在熱身賽不敵阿根廷後，球隊的最新世界排名將跌出前20。在將於4月12日公佈的最新排名中，意大利將排名第21，這甚至比冰島、突尼西亞和秘魯還要低。