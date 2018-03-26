【國際友誼賽】 巴西犯境尋仇 德國半主力守土

（柏林26日訊）德國與巴西的強強對決將於大馬時間週三凌晨打響，本場比賽對於兩隊的意義並不一樣，世界杯衛冕冠軍意圖淡化兩隊恩仇，將以演練戰術為最大目標，而巴西則難忘2014年世杯1比7慘案，本場被賦予了極濃的復仇味兒。

兩隊上週都各打了一場熱身賽，所面對的對手實力不等，比賽的結果也不一樣。德國與西班牙進行了一場90分鐘的對攻後，以1比1的比分握手言和；而巴西雖然在和俄羅斯的比賽中並沒有佔據太大的控球時間，但在射門和射正次數上都高於對手，並在進球轉化率上遙遙領先，最後以3比0的大比分獲勝。

在2014年的世界盃半決賽，德國曾7比1大勝巴西，兩隊的再一次碰面不禁讓人想起了那次對決。

面對尋仇而來的巴西，德國此戰卻沒有拿出全部的實力，在沒有給出理由的情況下，德國方面已經確定，上一場的進球功臣穆勒和厄齊爾將缺戰巴西，同時，上一場因傷離場的赫迪拉也不會參加本場比賽。德國不僅在行動上淡化本場比賽的復仇陰雲，同時在言辭上也竭力避免。

勒夫衝23場不敗紀錄

在賽前的發佈會上，德國主教練勒夫對於現在的這支巴西隊表達了極高的讚揚，並說這場比賽也不會有外界渲染的過多的負面情緒。巴西是否也是相同的看法呢，作為失敗方可能有不同的想法。

上一場對俄羅斯，巴西核心內馬爾因傷缺戰，替代者道格拉斯-科斯塔發揮不俗，雖說內少缺陣的影響沒有太大顯現，但這也和俄羅斯隊的實力不太強有關，德國將是檢驗巴西現有陣容的更好標尺。

值得一提，德國目前保持連續22場比賽不敗，如果能在同巴西的比賽力保不敗的話，勒夫將追平38年前主教練德瓦爾創造的連續23場比賽不敗的國家隊紀錄。

***蒂特：桑巴已邁過那道坑

巴西主帥蒂特賽前則表示，1比7慘案已經過去了，希望球隊能在熱身賽中展現出競爭力，以自己的方式踢好這場比賽。“他們是世界冠軍，曾經7比1大勝我們，但巴西已經邁過了那道坎。我們的球隊正處於建設的過程中，從情感上來說，這場比賽很重要。”

“對陣德國我們希望能控制住球，展現出足夠的競爭力和意志力，並在比賽中貫徹賽前的戰術。我們希望能以自己的方式踢好這場比賽。”