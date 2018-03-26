【林冠英涉嫌低價購屋案】 中文媒體被拒入庭

(槟城26日讯)檳州首席部長林冠英涉嫌向女商彭麗君以低價購屋案今日開審，吸引大批媒体到法庭报道，但大批媒体因不在当局所谓的“名单”内，被拒入庭采访。

许多纸媒上午7时提早到法庭，就为了排队等取有关媒体证入停听审，但在有关当局名单内，6家华文报全无在内，其它主要语文报如《星报》、《马来西亚前锋报》等一样没在名单内。

一名法庭官员于上午7时45分就在柜台表示，指他们是根据警方所提供的名单来发出媒体证让媒体入内采访。

有关名单中大部分皆是电视台，包括第三电视及ASTRO AWANI等，有些纸媒则有两个记者报名，如马新社及新海峡时报。

经过媒体多次要求，法庭官员表示媒体可联络警方。不过，当记者联络了东北县警区主任，对方却说这是法庭事务，无关警方，请自行与法庭协调。

后来，媒体就排在公众的队伍，依然无法进入庭内。幾經交涉，所有正式媒體在上午9時許已陸續獲發法庭媒體證，獲准進入廳內聽審。

隨著檳州首席部長林冠英步入高庭後，行動黨全國主席陳國偉、副秘書長郭素沁、財政方貴倫、政治教育局主任劉鎮東、副宣傳秘書再里爾、委員劉天球、檳行政議員林峰成、章瑛、羅興強、檳首長政治秘書黃漢偉、國會議員沈志勤、州議員鄭來興、檳島市議員李俊傑、黃順祥及王宇航等人亦陸續到場支持。

根據現場觀察到場支持的民眾逾百人，而警方也派員到檳法庭駐守，今早法庭各主要出入都見警員把關，民眾不可攜帶任何紙牌或道具入法庭範圍。