大選女老千 假派錢騙警員9400

（昔加末25日訊）一名伍長誤信女老千，以為大選到來有錢派，結果被騙走9400令吉。

名來自昔加末警察總部的32歲伍長，接到女老千的來電後，以為可發一筆大選橫財，最終反而財迷心竅掉入陷阱。

昔加末警區主任拉勿今早主持昔加末警察總部慶祝第211屆警察日後，召開記者會發佈這起警員被騙的案件。

他表示，受騙警員於3月14日接到女老千的來電，對方聲稱是一名掌管巫統大選派錢事務的領袖，負責派發巫統大選基金給選民的事務，並聲明“要拿巫統大選錢財就得先繳手續費”。

匯錢後女老千失聯

他說，女老千向該警員解釋巫統派發的大選基金，分為3萬4000令吉和7萬4000令吉兩個配套，並強調只有被抽中的幸運選民才有機會獲得基金。

他表示，女老千指選民要繳出3400令吉來購買表格，填妥表格後再繳付基金約10％手續費，才能申獲巫統派發的大選基金。

他說，經過女老千多次的撥電遊說，信以為真的警員選擇數額較大的7萬4000令配套，並於前日（23日）到昔市一間銀行，先後把3400令吉購表格費和6000令吉手續費，匯入女老千指定的戶頭。

他表示，女老千要事主耐心等候會把錢匯入戶頭，沒想到較後女老千的電話屢撥不通，警員才知已被騙走9400令吉，並到昔加末警察總部報案。

他說，老千是藉大選即將來臨手法行騙，他於今早向參與警察日活動的巫統昔加末區部主席拿督查哈里求證時，被告知巫統並沒有所謂的大選派錢一事，對方也指已多次接到民眾的相關“基金”的詢問。

他表示，警方援引刑事法典第420（欺騙）條文查案，並指此案與去年在吉打亞羅士打投報騙案的銀行戶頭一致。

他吁請各界提高警惕，以免一時不察陷入圈套，並不要隨意把個人資料，上載到各類網絡通訊平台。

出席昔加末警察日慶典者嘉賓包括昔加末華社領袖丹斯里陳孟通、衛生部部長兼昔加末國會議員拿督斯里蘇巴馬廉、柔佛州衛生、環境、教育及新聞委員會主席兼柯美拉拿督阿育拉末、士基央國會議員安努亞、昔加末縣長阿都拉曼等。

昔加末巫統：沒辦派錢活動