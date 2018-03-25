【國際友誼賽】荷蘭處換代陣痛期 葡萄牙追連勝

（日內瓦25日訊）國際比賽日第二階段將展開角逐，歐洲冠軍葡萄牙將與無緣世杯的落寞豪門荷蘭，在瑞士的日內瓦進行一場友誼賽，C羅納多能否延續近日的進球旋風，引人關注！

在獲得2016年歐洲杯冠軍之後，葡萄牙還在2017年聯合會杯上問鼎，同時拿到了今年俄羅斯世界盃的入場券，維持著歐洲一流強隊的水準。

今年的世界盃上，葡萄牙與西班牙、摩洛哥和伊朗同組，本場與荷蘭隊進行熱身，既是把荷蘭隊當做西班牙隊的假想敵，也是通過比賽來保持葡萄牙隊的競技狀態，本期國際賽日放眼拿下連勝。

上一場熱身賽，C羅在補時階段梅開二度，幫助葡萄牙以2比1逆轉戰勝埃及，各項賽事連續14場比賽保持不敗。不過，從上場比賽來看，由貝爾納多-席爾瓦、內維斯和若奧-馬里奧組成的新生代中場，在進攻組織上表現一般，雖然C羅狀態好，但是球隊整體的進攻配合不算流暢，地面進攻威力不夠，最後還是得靠老將誇雷斯馬替補出場拯救球隊。

至於荷蘭，在斯內德、羅本和范佩西等黃金一代逐漸退出之後，荷蘭整體實力下降，新帥科曼上任以後，最主要的任務就是完成換代，本期國家隊主要徵召了中生代和年輕一代球員，球隊目前正處於更新換代陣痛期。

科曼：重塑鬱金香需時

科曼此前就表示，重塑“鬱金香”需要時間，他的目標是率隊征戰2020年歐洲杯，“這是目標，是困難的挑戰。每個人都知道，我們連續沒能取得過去兩次大賽事的決賽圈入場券，好吧，這是需要時間的。”

上一場熱身賽中，荷蘭以0比1不敵英格蘭，科曼首秀遭遇開門黑，但從比賽過程來看，荷蘭隊整體表現不錯，攻守轉換速度較快，但是前中後場三條線都缺缺乏中堅人物，整體性較好，而缺乏突出的特點。

進攻端，荷蘭隊節奏很快，以高中鋒多斯特為主攻手，德佩和普羅梅斯在左右兩側策應，上場比賽對英格蘭隊製造出了數次的威脅，本場比賽高空球和遠射應該是荷蘭隊主要的得分手段。

後防線上，基本來自英超和意甲，有相當的防守基礎，在經由新帥科曼的悉心調教，防守實力不次於葡萄牙隊，雖然普遍不受看好，但肯定有得與葡萄牙“掰腕子”。