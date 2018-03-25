【為生命遊行】 美百萬人示威促鎗管 全球800地區響應

（華盛頓25日訊）美國在佛州校園槍擊案倖存者推動下，再次激起民眾對槍械管制的迫切訴求，以“為我們生命遊行”為名，舉行全國性反槍大遊行，單在華盛頓及紐約就有逾百萬人參與，成為越戰後最大型的示威活動之一，也是自2000年“百萬媽媽大遊行”以來，全美最大規模槍管抗議活動。全球有多達800個地區響應，民眾紛紛上街聲援。

這場大遊行昨天在全美各地展開，其中在首都華盛頓的示威於當地時間早上10時（大馬時間昨晚10時）登場，通往國會山莊及白宮的賓夕法尼亞大道上萬人空巷，出席人數至少有80萬人，當中不少人專程從其他城市到首都出席遊行。許多政治人物、名人、好萊塢明星等均有到場或在網上發言支持。

前總統奧巴馬和妻子米歇爾發公開信聲援示威，讚揚學生堅定不屈，喚醒國家的良心。

除了美國之外，包括倫敦、巴黎、悉尼、東京、香港等全球38個國家、800個地方都有集會呼應。

由於人潮可觀，原定昨天舉行的華府櫻花季開幕式也要延至今天。華盛頓警方嚴陣以待，在市中心實施大規模交通管制和封路。

要求禁大殺傷力武器

設置於國會山莊前的舞台上，以往多宗嚴重槍擊案的生還者和死者親屬，都上台呼籲華府要更嚴謹的槍械管制措施。佛州校園槍擊案倖存者更在台上呼籲：“我們會繼續為死去的朋友奮戰”。

主辦方說，他們支持美國人擁有槍械的權利，但要求國會禁止軍用級別及大殺傷力的武器和高容量彈盒，並加強對購槍者的背景審查。

全美示威者士氣高昂，而全國步槍協會（NRA）則保持緘默，不過依然有大約30名支持擁槍權的人士，在聯邦調查局（FBI）總部外靜坐，並舉起“停止侵犯公民權利”等標語。

特朗普在佛州度假

總統特朗普前天離開華盛頓，前往佛州海湖莊園度假，一向慣用“推特治國”的他，沒有發推特提到槍管遊行。

白宮則發表聲明，讚揚眾多勇敢的年輕美國人行使他們的權利，為他們喝采。白宮稱，確保學童安全是特朗普的首要工作，強調特朗普已要求國會立法，加強校園安全及審查買槍人士的背景。

引用祖父名言“我有一個夢”

馬丁路德金孫女盼世界無鎗

美國已故黑人民權領袖馬丁路德金的9歲孫女尤蘭達昨天也現身國家廣場附近舉行的集會，讓在場人士大感驚喜，她引用了祖父的名言“我有一個夢”，高呼她的夢想就是見到一個無槍的世界。

1963年8月，馬丁路德金曾經在國家廣場發表《我有一個夢》演說，呼籲終結美國種族歧視問題。尤蘭達在昨天發表簡短演說指：“我的祖父有個夢想，就是他的4名子女不會被人們以膚色，而是以品格來評斷，而我也有一個夢想，就是夠了！這應該是個無槍的世界。”說罷台下傳來歡呼聲。

6分20秒沉默的控訴 佛州鎗擊倖存者飲泣

2月佛州槍擊案倖存學生岡薩雷斯在遊行活動中，上台分享時說：“槍械暴力如槍柄般冰冷，每個曾經感受過的人都會明白。6分20秒加上一支AR-15攻擊步槍，我的朋友卡門從此不再向我投訴練琴有多辛苦；阿歷斯不會再和兄弟賴恩一同上學。”

她接著唸出一個又一個死去同學的名字，眼淚開始沿著臉龐滑下。有人開始向她高叫口號以示支持，但更多的人卻是陪著她，一同懷念、一同飲泣。直到鐘聲響起，岡薩雷斯說：“我上台後到現在已經6分20秒，這正是槍手開槍掃射大開殺戒所花的時間。”岡薩雷斯和其他槍擊案倖存者，發起這次遊行希望令人民要求管制槍支的呼聲更受注視。岡薩雷斯提出要求指：“在最後關頭，走出來投票吧”。

遊行活動中有許多參加者是今年首次取得投票權的年輕人，而美國今年11月將舉行國會中期選舉，這些首投族誓言將以選票拒絕反對槍枝管制的議員。