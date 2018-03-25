原料短缺成本高 米粉漲約20%

（吉隆坡24日訊）馬來西亞米粉廠商總會會長拿督洪祖殿聲稱，由於碎米、木薯粉等原料面臨短缺及價格上漲，直接影響了國內米粉的產量下降，廠家被迫調高售價以應付成本開銷，預計米粉批發價格將全面漲價約20%。

他解釋，因稻米失收，目前國內的碎米嚴重短缺，碎米的價格已上漲了20%，而其它原料如木薯粉也漲了40%。

他表示，生產商已辛苦支撐了數個月之久，恐難以再應付高昂的生產成本，加上油價、運輸和人工等成本，被迫調高米粉價格以平衡收支。

交由會員們定奪漲幅

“我們沒有制定米粉漲價的確實價格，交由會員們自行定奪，但至少會漲價20%才足以應付現況。”

目前米粉的每公斤批發價為3令吉至4令吉。

他今日出席馬來西亞米粉廠商總會“2018/2020年度第27屆理事會就職儀式”後，在記者會上披露，全馬目前僅剩下20間米粉製造廠在運作，廠家們都面臨市場萎縮及原料價格高漲的困境。

他披露，白米被國家稻米局（Bernas）壟斷，一旦碎米短缺，廠商只能透過當局進口國外碎米，但須繳付進口稅及至少一個月的等待期，無奈的處於被動的情況。

“我們必須要靠進口碎米才能緩解原料短缺問題，但現在從國外進口的碎米每噸價格約1800令吉，以前的價格是1500令吉；至於木薯粉的進口價格則是每噸2300令吉。”

洪祖殿說，該總會在過去30年不斷向政府爭取獲得進口准證，如此會員便能直接向國外進口碎米，除了可挑選到品質優良的碎米，也不必受原料短缺問題而影響米粉價格。

“我們已多次與國家稻米局進行對話，但都爭取不果；透過稻米局進口碎米就須每噸多付400令吉及其它稅務，而且還有加上冗長的等待期。”（TKM）

國稻局低價售碎米 廠家受衝擊

該總會理事洪照恩指出，國家稻米局已購買了兩家米粉廠，不僅以更低成本取得更優良的碎米，售價還低於其他生產商，無形中也打壓了現有米粉廠家的生存空間。

“他們的米粉廠每公斤批發價是2令吉80仙，比我們的3令吉還要低。”

他說，目前隸屬該局的米粉廠已佔有40%至50%的市場佔有率。

“我們因原料短缺的問題，在近一年來米粉產量已下滑了70%。”

出席“2018/2020年度第27屆理事會就職儀式”的包括馬來西亞米粉廠商總會會務顧問暨行動黨蕉賴區國會議員陳國偉、法律顧問田捷、名譽會長鐘再發、楊秀崇、副會長鄭鴻安、總務劉子煜、副總務張尤揚、財政陳文樂、副財政王啟泉、理事甲必丹林農鈞、理事翁國銘、理事翁雅蘭的代表周曉華及查賬陳福裕。

陳國偉：米粉業失競爭性

行動黨蕉賴區國會議員陳國偉說，馬來西亞米粉廠商總會創立至今已70年，米粉作為國內第三大糧食，理應蓬勃發展，但卻事與願違。

陳國偉也是該總會會務顧問，他提及，其中的原因不外乎從國外進口原料有諸多限制，加上國家稻米局的價格壟斷，讓這個行業失去競爭性。

“國家稻米局購買及設立新的米粉廠，與國內現有的廠家進行競爭，造成的影響和價格衝擊值得大家探討。”

此外，陳國偉對於首相拿督斯里納吉表示，大馬國民平均收入還差20%便能達高收入國的樂觀態度不予苟同。他吐槽，事實上，我國在逾十年前，距離高收入國的國民平均收入目標也只差30%。換言之，十多年過去了，只增加10%，證明這並非易事。

“我們目前的國民平均收入是9660美元，看似很高，但這是錯誤的印象。事實上，大馬近兩年來的貧富懸殊的問題越來越嚴重。”

他舉例，僱員公積金局（EPF）有其中0.4%或2萬8727名的繳納人儲蓄金總額達到了472億令吉，這小批人的儲蓄金已大大超越其他51.9%或360萬人的儲蓄金總額，即439億令吉，顯示出打工族也存在驚人的貧富差距。

陳國偉聲稱，有許多54歲的繳納人面臨儲蓄金不足的困境，他們的儲蓄金少於5萬令吉。因此，他認為不能僅從單一數據去推敲大馬人實際的生活水平。