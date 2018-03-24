隱姓埋名 躲避通緝 匿檳38年 鎗匪落網

被馬新警方列為重緝犯的持鎗大盜蕭南盛，30年前與同黨在新加坡幹案時與巡警不期而遇，同黨拔鎗反抗，結果遭巡警連開3鎗轟斃，蕭南盛則棄鎗逃命一直匿躲在檳城。大馬日前接獲消息後，在檳城住家逮捕他，終結他亡命逃亡的38年。

這起轟動一時的警匪駁火案件，是在1980年10月3日下午2時30分，在丹戎加東路，一家名為“新寶寶酒吧”外發生。被伏誅的鎗匪是當年30歲的李亞發，至於行機敗露後潛逃離開新加坡的蕭南盛（Seow Lam Seng）當年26歲，時隔38年被捕時已是64歲。

棄鎗逃命躲檳38年

新加坡聯合晚報引述消息指出，蕭南盛當年逃離新加坡後，一直過著隱姓埋名的生活，多年來匿躲在檳城，躲避警方的追緝。他匿藏在檳城38年後被捕，並在今日下午引渡回新。

同黨遭警轟斃

根據《南洋商報》當年的報道，兩名鎗匪當時在崇僑銀行外，行蹟鬼祟，結果被正在巡邏的兩名警員撞破。過程中，李亞發掏出手鎗企圖射擊警員，結果被其中一名警員先發制人射擊，李亞發應聲倒地，蕭南盛則慌忙逃跑，之後下落不明。

新加坡媒體引述來自大馬的消息，蕭南盛是在3月22日晚，在檳城的住家被捕。消息指出，蕭南盛當年逃離新加坡後，一直過著隱姓埋名的生活，多年來躲避警方的追緝。

然而天網恢恢，疏而不漏，大馬警方掌握了蕭南盛的行蹤，過去一年來一直暗中觀察，做好隨時逮捕他的準備。

由于蕭南盛曾是持鎗大盜，大馬警方絲毫不敢怠慢，經過精心策劃之後，大隊荷鎗實彈的警方人員在夜色的掩護下，包圍他的住所再一舉攻進，當場把他擒拿歸案。

可靠消息指出，大馬警方將在今天下午把蕭南盛押送回新加坡，交由獅城警方處理。（人名譯音）

褲袋露出鎗柄被識破