隱姓埋名 躲避通緝 匿檳38年 鎗匪落網

被馬新警方列為重緝犯的持鎗大盜蕭南盛，30年前與同黨在新加坡幹案時與巡警不期而遇，同黨拔鎗反抗，結果遭巡警連開3鎗轟斃，蕭南盛則棄鎗逃命一直匿躲在檳城。大馬日前接獲消息後，在檳城住家逮捕他，終結他亡命逃亡的38年。
這起轟動一時的警匪駁火案件，是在1980年10月3日下午2時30分，在丹戎加東路，一家名為“新寶寶酒吧”外發生。被伏誅的鎗匪是當年30歲的李亞發，至於行機敗露後潛逃離開新加坡的蕭南盛（Seow Lam Seng）當年26歲，時隔38年被捕時已是64歲。
棄鎗逃命躲檳38年
新加坡聯合晚報引述消息指出，蕭南盛當年逃離新加坡後，一直過著隱姓埋名的生活，多年來匿躲在檳城，躲避警方的追緝。他匿藏在檳城38年後被捕，並在今日下午引渡回新。
同黨遭警轟斃
根據《南洋商報》當年的報道，兩名鎗匪當時在崇僑銀行外，行蹟鬼祟，結果被正在巡邏的兩名警員撞破。過程中，李亞發掏出手鎗企圖射擊警員，結果被其中一名警員先發制人射擊，李亞發應聲倒地，蕭南盛則慌忙逃跑，之後下落不明。
新加坡媒體引述來自大馬的消息，蕭南盛是在3月22日晚，在檳城的住家被捕。消息指出，蕭南盛當年逃離新加坡後，一直過著隱姓埋名的生活，多年來躲避警方的追緝。
然而天網恢恢，疏而不漏，大馬警方掌握了蕭南盛的行蹤，過去一年來一直暗中觀察，做好隨時逮捕他的準備。
由于蕭南盛曾是持鎗大盜，大馬警方絲毫不敢怠慢，經過精心策劃之後，大隊荷鎗實彈的警方人員在夜色的掩護下，包圍他的住所再一舉攻進，當場把他擒拿歸案。
可靠消息指出，大馬警方將在今天下午把蕭南盛押送回新加坡，交由獅城警方處理。（人名譯音）
褲袋露出鎗柄被識破
根據當年鎗案案情，警察在當時趨前盤問時，發現蕭南盛的長褲後袋隆起，還露出鎗柄，巡警隨即飛撲上前，雙方在樓梯口扭打起來，不久後便傳出三聲鎗響。
殲滅鎗匪的兩名警員，分別是鄭客元警曹和警員納威，兩人都隸屬當時的如切警署，開車巡邏時發現兩人形跡可疑，于是上前查看。
納威當時上前盤問蕭南盛，沒想到問沒幾句話，就發現蕭南盛的長褲後袋隆起，還露出鎗柄。納威當時大吃一驚，大叫一聲“小心，這家伙有鎗！”
鄭客元意識到有狀況，馬上撲向蕭南盛，把他壓在地上，阻止他拔鎗。與此同時，納威也跟李亞發展開了生死搏鬥。
短兵相接時，納威發現李亞發和蕭南盛雙雙拔鎗，他當機立斷，眼明手快拔出左輪手鎗，對準李亞發連開三鎗。
三聲巨響後，李亞發和鄭客元雙雙倒地，蕭南盛倉皇丟下手鎗，朝丹戎加東女校的方向逃走。
現場2手鎗已上膛
匪徒的兩把手鎗，都是美國生產的單發手鎗，其“火力”遠遠不及警方的左輪手鎗。
據《南洋商報》當時的報道，事發後，警方在現場起獲兩把子彈已上膛的手鎗，除此之外，警方事後也從死者身上找到5枚子彈。
據報道，兩把鎗都是美國出產的單發手鎗，也就是每發射一次，就得重新上膛的短鎗，這類手槍的“火力”遠不及警方配用的左輪手鎗。
另外，警方也起獲兩名土匪掛著假車牌的失竊摩多，和紅白鋼盔各一個。
案發時，摩多引擎仍開著，相信兩名匪徒準備幹案後逃走。
子彈反彈擊中警曹
警曹鄭客元遭流彈擊中，入院動手術取出彈頭，時任警察總監吳永鴻事後到醫院探望他。
《南洋商報》報道，納威警員當時向企圖發難的李亞發連開三鎗，李亞發應聲倒地。
怎知其中一顆子彈擊中李亞發的肩膀後，反彈打中鄭客元，導致他受傷，之後入院動手術取出彈頭。
警察總監吳永鴻事後到醫院探望鄭客元，並且表揚他和納威。他表示，兩人盡忠職守，臨危不亂，也讚揚二人在緊急狀況前配合無間。