法南部恐襲 4死15傷 IS鎗手超市挾人質被擊斃

（巴黎24日訊）一直籠罩在恐怖襲擊陰影下的法國，南部地區的一處小鎮昨天也驚傳恐襲，一名鎗手先後在3個地點開槍後被警員擊斃，事件導致4人死亡、15人受傷。該名摩洛哥裔槍手早已被情報部門列入恐怖主義監視名單，他曾因藏毒和一些輕微罪行入獄。法國總統馬克龍指，所有證據顯示今次事件是恐怖襲擊。據了解，涉事槍手是在摩洛哥出生的26歲法籍青年拉克迪姆，他昨早先在南部奧德省騎劫一輛私家車，開槍打傷司機並射殺一名乘客，之後向附近一批在跑步的警員連開6槍，其中一名警員肩膀中槍，幸無生命危險。

拉克迪姆其後再到鄰近的小鎮，闖入一間超市挾持多名人質並開槍，殺死一名超市肉販和一名顧客。警方趕到包圍超市，並與拉克迪姆談判，他其後釋放所有平民，但仍挾持一名自願留下的軍官當人質，警方最後攻入超市，將拉克迪姆擊斃。該名軍官則於今天傷重不治。

據悉，拉克迪姆在犯案時曾高呼“真主偉大，我會把你們殺光”，又自稱是IS士兵。當地媒體報導，拉克迪姆聲言要為“敘利亞的兄弟”報仇，並要求釋放2015年巴黎連環恐襲中唯一生還的疑犯薩拉赫。

有案底曾列監視名單

當局表示，拉克迪姆曾被視為激進分子而受到監視，但事前無跡象顯示他會發動襲擊。他亦曾在2016年因藏毒和其他輕微罪行入獄一個月。事後，極端組織IS（哈里發國）宣稱承認責任，指今次襲擊是回應該組織呼籲針對西方敵人的行動。法國當局也已扣留一名與拉克迪姆關係密切的女子助查。