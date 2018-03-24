【國際友誼賽】荷蘭新帥開門黑 三獅破22年魔咒

（阿姆斯特丹24日訊）憑藉林加德國家隊生涯處子球，“三獅軍團”英格蘭於週五展開的國際友誼賽中，客場以1比0小胜“橙衣軍團”荷蘭，取得雙方近22年交手中的首場勝績，荷蘭新帥科曼遭遇開門黑。

雙方近7次對陣，英格蘭4平3負未嘗勝績，上次取勝荷蘭還是1996年歐洲杯。值得一提，此戰是荷蘭主帥科曼上任以後的第一場正式賽，他曾呆在英超一段時間，本賽季初因戰績不佳，被埃弗頓執教被解雇，他對於全部由英超球員組成的英格蘭國家隊有相當層度的認識。

此役，荷蘭和英格蘭都排出了3後衛的陣型，英格蘭首席射腳凱恩因傷缺陣，而他在熱刺的好搭檔阿里也沒有首發出戰，拉什福德出現在中鋒位置，兩路是斯特林和林加德，而荷蘭前場三叉戟為普羅梅斯、多斯特和前曼聯邊鋒德佩。

英格蘭開場10分鐘就傷了一人，利物浦邊衛戈麥斯提前退場。荷蘭第26分鐘錯過機會，范安霍爾特斜傳，普羅梅斯停球稍大並在羅斯防守干擾下失去機會，皮克福德及時沒收。隨後荷蘭後場丟球，張伯倫傳球，斯特林禁區邊緣內的射門被德利格特擋出底線。

第37分鐘，佐特及時出擊鏟斷，化解了斯特林可能的單刀機會。補時3分鐘後，場上比分依然沒有被改寫，雙方上半場0比0不分高低。

林加德國家隊處子球

下半場第52分鐘，英格蘭反擊，拉什福德插上在禁區內和德萊特有身體接觸倒地，主裁判沒有表示，從回放來看有點爭議。第59分鐘，羅斯左路傳中，後衛解圍不遠，林加德禁區前沿右腳勁射，球飛入左下角，1比0，這是林加德在英格蘭生涯的首球。

落後的荷蘭積極施壓尋求扳平，索斯蓋特一口氣換掉前場三叉戟，但瓦爾迪、維爾貝克和阿里組合沒有擦出火花，瓦爾迪在長達22分鐘出場時間內，竟然沒有一次觸球，情況非常尷尬。無論如何，英格蘭防線還是守得滴水不漏，最終以1球小胜荷蘭。

賽后技術統計顯示，荷蘭在各項關鍵數據都不輸英格蘭，儘管控球率48%略遜於對手，但射門（13比11）和射正（6比3）次數均高於對手，只是把握能力不及，加上英格蘭門將皮克福德表現出色。