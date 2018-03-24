駛近美濟礁 中斥侵主權 美艦闖南海 軍事挑釁

（北京24日訊）中美貿易戰開打之際，美國海軍導彈驅逐艦“馬斯廷”以實踐“航行自由”為名，昨天闖入南沙群島美濟礁12海哩範圍，中國解放軍海軍艦艇在查證識別後警告驅離。對此，中國外交部發言人華春瑩昨天深夜特別召開記者會作出強硬回應，直斥美軍此舉是嚴重的政治和軍事挑釁，敦促美方立即停止侵犯中國主權、威脅中國安全。

華春瑩表示，中國對南沙群島及附近海域擁有“無可爭辯的主權”，中方一向尊重並維護各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由，但堅決反對任何國家、任何人假借“航行自由”之名，損害沿岸國主權和安全。

抨美軍挑事端破壞和平

華春瑩續指，當前在中國和東盟國家共同努力下，南海形勢持續趨穩向好，美方卻執意在南海挑起事端，製造緊張，破壞南海和平穩定，與地區國家求穩定、促合作、謀發展的願望背道而馳，非常不得人心。中方將繼續採取一切必要措施捍衛國家主權和安全，維護南海和平穩定。

中國國防部發言人任國強則指，美方驅逐艦“馬斯廷”擅自闖入南海海域後，中國海軍570艦、514艦迅即行動，對美艦進行識別查證，並警告驅離。

挑釁促使中加強防衛力

任國強批評，美方一再派軍艦擅自進入南海島礁鄰近海域，嚴重損害中國主權和安全，違背國際關係基本準則，危害地區和平穩定，並指美方破壞中美兩軍關係氛圍，而在雙方海空兵力近距離接觸下，極易引發誤判甚至海空意外事件，中方堅決反對。他同時強調，美方的挑釁行為只會促使中國軍隊進一步加強防衛能力建設，以捍衛國家主權和安全。

另一方面，央視引述中國海軍參謀部指，中國海軍近期將在南海舉行實戰化演練，這是年度計劃的例行性安排，以檢驗和提高部隊訓練水平，提高打贏能力，強調不針對任何特定國家和目標。

向美日示威？中軍機穿越宮古海峽

（東京、北京24日訊）日本防衛省情報指出，就在美軍驅逐艦“馬斯廷”駛入南沙群島海域當天早上，中國解放軍亦派出8架軍機，直線穿越台灣與日本之間的宮古海峽，進入太平洋後再原路直線折返。日本自衛隊隨即出動戰機，緊急升空應對。

解放軍昨天從東海出動的軍機，包括4架轟-6轟炸機（H-6）、一架圖-154電子偵察機（TU-154）、運-8運輸機（Y-8）及2架不明戰機。日方指出，中國軍方並未侵犯日本領空，但已就有關行動目的進行分析。

由於美國對中國威脅動作不斷，包括總統特朗普剛於週四簽署備忘錄，以向中國輸美產品課徵懲罰性關稅，日本也決定在本月底對中韓部分鋼製品開徵反傾銷稅，引發外界揣測解放軍此舉是向美日示威。