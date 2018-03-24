人工女模臉書直播 控訴前男友家暴 暴力的愛情

（檳城23日訊）剛接受手術取出隆胸假體的大馬人工女模林雲（Leng Yein），今晨通過臉書直播，控訴前男友對她施暴兩年；她稍後也在臉書貼圖，包括滿頭鮮血、手腳瘀青擦傷照作為前男友長期對她施暴的證明。
她早上7時許通過臉書直播，她與前男友在屋內隔著一門激烈爭吵，前男友以收拾行李為由企圖硬闖家門；林雲緊握房門把手不讓對方闖入，對方也曾一度在窗外看著林雲在房內的一舉一動。
林雲更不惜在直播鏡頭前與前男友隔空叫囂互罵，過程中透露了自己隱忍男友長達兩年的暴力行徑，怒斥要男友立刻離開，否則便會將之前遭受暴力對待的證據全部抖出。
直播突然中斷嚇壞粉絲
“請你離開我家，你一天不離開，我一天不覺得安全，請你現在離開我家！”
“我原本不想搞到這樣絕，但我不要突然間給人家救了一條命回來，我就突然間死掉，所以，我被迫開直播救我自己一命。”
但前男友非但沒退縮，還進一步想要扭開房門，林雲嚇得趕緊與對方隔著房門展開拉鋸戰，甚至對著鏡頭哭喊著要求朋友趕快來救她，非常害怕再度遭前男友毒手。
林雲在直播中淚訴，自己與前男友曾在一次爭吵中，被推下樓梯，結果頭破血流、頸部扭傷，渾身掛彩，讓她心有餘悸；然而，就在網友密切關注林雲安危的關鍵時刻，直播突然中斷，嚇壞不少粉絲。
較後，林雲繼續在臉書留言，指無線上網被鎖並向網友求救後，自爆兩年來遭前男友家暴甚至持刀恐嚇，原本期待前男友會改變，結果最終換來失望。
她強調，儘管自己只是一名無名小卒，沒有律師背景及警方作為靠山，但她決定不再啞忍，遂在臉書中放上多張自己遭受前男友暴力對待致傷的照片為證明，引起粉絲及網友一片嘩然，有人質疑她的前男友患上精神病，希望林雲盡快走出恐怖情人陰霾。
照片中的林雲蓄著一頭長金發，與今早直播時的粉紅短髮造型明顯不同，相信這些浴血照是她之前留下的證據，照片中只見她頭部、臉部及腳都染上了觸目驚心的鮮血，模樣非常狼狽。
吃海鮮致淋巴腺發炎 赴台取出隆胸假體
日前林雲因吃海鮮導致過敏，引發淋巴腺腫大發炎並到台灣就醫，把隆胸假體取出。昨日，林雲才在臉書貼圖留言慶幸自己撿回了一條命。
她說，昨早進入手術房前就被前男友提分手，剛從緊急手術台上擺脫死神，今天早上才回到大馬，結果又墜入另一個死亡危機。
“我已受夠了，只因我不想被外人嘲笑，所以一直沉默以待。”
她說，雖然每次發生爭吵，試著與前男友溝通，都會引發爭吵並被毆打，她總是妥協，因為她告訴自己前男友還年輕，要原諒他讓他成長，但對方卻變得更暴力和冷漠。
另一方面，林雲遭暴力對待事件在臉書引起轟動後，一名網友Jasper Shim也“趁勢”放上自己今早在機場與林雲偶遇的合照，照片中的林雲氣色看似不錯，卻沒料到一返家，就發生恐怖情人硬闖家門騷擾的事件。
男友月薪僅1900 沒看過雪就帶他看極光
年前，林雲曾在臉書公開相差8年的姐弟戀，引發網絡一片轟動。雖然前男友埋怨自己被狗一般對待，但林雲也反駁，前男友月薪僅1900令吉，就曾對方不曾看過雪，就帶他去看極光“你說我當你是狗，我都想要這樣的狗命。”
她指出，她不害怕揭發真相，因為這不是愛情真諦，這是可怕的家庭暴力。
林雲曾在2012年與台灣饒舌團體Sugar Daddy合發專輯，並一連多屆拿下亞洲最性感女DJ冠軍，而她給人最鮮明的印象，就是整形動刀無數次，林雲更不諱言自己是“人工美女”。
作為大馬女網紅，她的臉書專頁擁有約300萬名粉絲。
開刀前男友提分手
相信是屬於娛樂經紀公司的Tashi Media（大喜）今午在其官方臉書揭發林雲（Leng Yein）被家暴的消息。
貼文說：“震驚！ Leng Yein再次為愛受傷，揭發被暴力對待！”
“大部分女人都會為了所謂的愛而忍受對方的暴力對待，甚至原諒對方而抱著對方會改變的一天！然而，暴力的愛情最終只會讓女人變得更受傷，而看似堅強的 Leng Yein，正是面對著這樣的巨大傷害！”
貼文說，林雲剛從生死關險走回來，在進入手術房前就被前男友提分手和要搬走，經過9小時的與死神搏鬥，已回到馬來西亞，但前男友已經不在。
面對這2年的感情和遭受到的暴力暴打、摔東西等等的暴力，讓林雲頓悟，這2年期待對方會變好終究還是一場空。