人工女模臉書直播 控訴前男友家暴 暴力的愛情

（檳城23日訊）剛接受手術取出隆胸假體的大馬人工女模林雲（Leng Yein），今晨通過臉書直播，控訴前男友對她施暴兩年；她稍後也在臉書貼圖，包括滿頭鮮血、手腳瘀青擦傷照作為前男友長期對她施暴的證明。

她早上7時許通過臉書直播，她與前男友在屋內隔著一門激烈爭吵，前男友以收拾行李為由企圖硬闖家門；林雲緊握房門把手不讓對方闖入，對方也曾一度在窗外看著林雲在房內的一舉一動。

林雲更不惜在直播鏡頭前與前男友隔空叫囂互罵，過程中透露了自己隱忍男友長達兩年的暴力行徑，怒斥要男友立刻離開，否則便會將之前遭受暴力對待的證據全部抖出。

直播突然中斷嚇壞粉絲

“請你離開我家，你一天不離開，我一天不覺得安全，請你現在離開我家！”

“我原本不想搞到這樣絕，但我不要突然間給人家救了一條命回來，我就突然間死掉，所以，我被迫開直播救我自己一命。”

但前男友非但沒退縮，還進一步想要扭開房門，林雲嚇得趕緊與對方隔著房門展開拉鋸戰，甚至對著鏡頭哭喊著要求朋友趕快來救她，非常害怕再度遭前男友毒手。

林雲在直播中淚訴，自己與前男友曾在一次爭吵中，被推下樓梯，結果頭破血流、頸部扭傷，渾身掛彩，讓她心有餘悸；然而，就在網友密切關注林雲安危的關鍵時刻，直播突然中斷，嚇壞不少粉絲。

較後，林雲繼續在臉書留言，指無線上網被鎖並向網友求救後，自爆兩年來遭前男友家暴甚至持刀恐嚇，原本期待前男友會改變，結果最終換來失望。

她強調，儘管自己只是一名無名小卒，沒有律師背景及警方作為靠山，但她決定不再啞忍，遂在臉書中放上多張自己遭受前男友暴力對待致傷的照片為證明，引起粉絲及網友一片嘩然，有人質疑她的前男友患上精神病，希望林雲盡快走出恐怖情人陰霾。

照片中的林雲蓄著一頭長金發，與今早直播時的粉紅短髮造型明顯不同，相信這些浴血照是她之前留下的證據，照片中只見她頭部、臉部及腳都染上了觸目驚心的鮮血，模樣非常狼狽。