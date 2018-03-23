【英超聯賽】曼聯提前解約 伊布將去美國

（倫敦23日訊）曼聯週四官方宣佈，與36歲瑞典前鋒伊布拉欣莫維奇提前解約，而後，伊布也在社交媒體Instagram上發圖告別“紅魔”。

伊布拉欣莫維奇共在曼聯效力近2個賽季，打進29球，幫助球隊得到歐洲聯賽冠軍及英格蘭聯賽杯冠軍。不出意外，他即將前往美國職業大聯盟加盟洛杉磯銀河。

曼聯在官網上表示：“伊布拉欣莫維奇正式離開曼聯。球會已確認與伊布解除了合同，且立即生效。球會中每一個人都感謝伊布為球隊做出的貢獻，並祝福他未來安好。”

伊布拉欣莫維奇是在2016年7月以自由身的身份從巴黎圣杰門加盟曼聯。上賽季，他的狀態非常出色，各項賽事出場46次打進28球。

遺憾的是，伊布拉欣莫維奇在去年的歐洲聯賽中嚴重受傷，不得不進行手術，長期休戰。去年夏天，曼聯一度宣佈不與他續約。不過，在8月，伊布還是成功與“紅魔”再簽1年。

本賽季，伊布拉欣莫維奇受到膝傷的影響，狀態下滑嚴重，各項賽事僅為曼聯出場7次，進1球。

其實，伊布拉欣莫維奇的離開並不意外，英媒體早就透露他要提前離開曼聯了。

自稱一生紅魔

就在曼聯宣佈解約後不久，伊布拉欣莫維奇就在社交網絡上表示：“再偉大的事業都會有結束的一天。在曼聯度過了兩個夢幻般的賽季後，是時候和這裡說再見了。感謝球會、球迷、球隊、教練、工作人員及所有與我一同分享過這段歷史的人們。#foreverred（#一生紅魔）”

與此同時，伊布拉欣莫維奇上傳了一張自己身穿白袍，看來就像上帝一樣與“紅魔鬼”握手的照片。

當年離開巴黎圣杰門轉投曼聯時，一向自命不凡的伊布拉欣莫維奇曾霸氣的說：“來時國王，去時已是傳奇！”而後，他也曾表示：“我來過，我說過，我征服過！”現在看來，他可能想說的是，“來時傳奇，去時也偉大！”

伊布拉欣莫維奇職業生涯的確偉大，他曾效力過阿積士、祖雲杜斯、國際米蘭、巴塞羅納、AC米蘭、巴黎圣杰門、曼聯，看來都是豪門球會。

還值得一提的是，曼聯在歐洲冠軍聯賽賽場出局後，本賽季的賽程已不密集，伊布拉欣莫維奇的提前離隊並不會對球隊造成太大影響。