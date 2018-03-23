【2018俄羅斯世界杯】定能入選世杯陣容 勒夫力挺諾伊爾

（杜塞爾多夫23日訊）德國主帥勒夫在新聞發佈會上表示，他對諾伊爾依然信任，儘管拜仁慕尼黑門將迄今仍未痊癒，但他堅信諾伊爾能夠入選今夏世界杯陣容。

諾伊爾本賽季長期因傷缺席，已經有人擔憂他是否能趕上今夏世界盃。勒夫表示，“如果一名球員之前一直沒有參賽，那麼很難把他召入球隊。諾伊爾在本週二來到國家隊訓練基地，我們和安迪-科普克（德國門將教練）、沃爾法特（德國隊醫）坐在一起進行了交流，諾伊爾的情況依然樂觀。”

已恢復九成本週能復出

“他可以在本賽季復出並再次代表拜仁參賽，而且醫生向我保證，他的骨頭康復情況很好。目前諾伊爾還無法正常訓練，他只恢復了90%，但本週末就可以100%恢復，之後就可以通過正常訓練來確保自己為比賽做好了準備。我非常有信心，諾伊爾能夠入選我們的世界盃名單。”

談到世界盃名單，勒夫說，“我們會在5月中旬到南蒂羅爾進行集訓，大名單中的球員們將一起進行訓練，並獲得最後一次爭取進入正式名單的機會。球員們在各自球會還需要經歷非常重要的幾個月，而在那次國家隊集訓後我們很快就會開始世界盃，因此現在能和西班牙以及巴西這兩支頂級球隊踢熱身賽，這是很好的。”

勒夫補充，“距離公佈名單還有一段時間，經驗告訴我，球員們在這段時間可能受傷，當然我們不希望如此，因此我們要在賽季臨近結束再考慮球員們在球會的狀態以及健康情況。我們會根據每個位置做出選擇，確保在所有位置都有備選。”

最後勒夫透露了本屆世界盃的目標，“世界盃是最重要的比賽，球員們需要在每場比賽每次訓練都專心應對。我們需要23名今年夏天狀態最好的球員，即使他們有可能坐在替補席上，我也需要球員們能夠為球隊竭盡全力。”

德衛冕要更勝2014

“在2014年世界盃我們擁有正確的團隊精神，德國是世界盃衛冕冠軍，還是2017年聯合會杯的冠軍，我們想要取得成功就必須比2014年世界盃做得更好。衛冕世界盃並容易，比賽中任何事情都可能發生。我們需要球員們都保持最佳狀態，並希望沒有重要球員受傷，在關鍵時刻保持冷靜。現在我們是衛冕者，我們的表現要超越2014年世界盃時。”