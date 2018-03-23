【獨家】再里爾首度談黛安娜 大選前訂婚 家長的決定

（檳城23日訊）行動黨升旗山國會議員再里爾情定該黨安順國會議席補選候選人黛安娜，並在本月10日訂婚的消息，讓兩人成為受攻擊的箭靶。兩人的緋聞傳了3年，從地下情到今日許了彼此一個名份，再里爾說，受到指摘是預料中事，至於選擇在大選前訂婚是雙方家長的決定。

再里爾說，他和未婚妻黛安娜都清楚了解，並接受這是作為公眾人物所必須面對的部分公眾生活。

再里爾與黛安娜是在本月10日選擇在怡保一間酒店舉行訂婚，訂婚至今兩人未曾對外透露及公開這段關係。再里爾今日首度開腔承認最喜歡吃黛安娜親手煮的咖哩和雞飯。

愛吃黛安娜煮咖哩雞飯

再里爾說，黛安娜除了個性強悍、有愛，自己的孩子也很喜歡她。與此同時，黛安娜也擁有一手好廚藝，再里爾就最喜歡吃的就是黛安娜所烹煮的咖哩和雞飯。

2人從3年前否認網上流傳的親暱照片到訂婚，在網路上頻頻受到攻擊，指他負心離婚前妻，再娶黛安娜，再里爾今日在接受《光明日報》獨家訪問時說，他和黛安娜都清楚了解，並接受這是作為公眾人物所必須面對的部分公眾生活。只是，他們更希望自己的私事可以私人化，不要與工作混為一談，期望大家尊重兩人的隱私。

“但我們也無法阻止其他人的攻擊，只能希望大家依據我們的工作表現來評估我們的能力，而不是我們的私人事。”

言行舉止掩不住新婚甜蜜

疑似再里爾和黛安娜的親暱照自2014年開始不時在社交媒體傳開，當時兩人都否認照片中的男女就是自己。

無論如何，再里爾今日受詢時並沒有針對這些流傳的照片作出解釋和正面回答。

提起未婚妻，再里爾時而露出靦腆笑容，時而尷尬得以手摀臉，言行舉止中洋溢著掩不住的新婚幸福與甜蜜。

他說，儘管處於迎接大選的尷尬期，但他依然選擇在兩家人的共同決定下，在這個時候給黛安娜一個名份，2人在雙方家長的祝福下完成訂婚禮。

很多人認為，再里爾和黛安娜選擇在這段尷尬的時間點宣布訂婚或將可能因為形象問題而對來屆大選帶來一定程度的影響，但再里爾解釋，指兩人此時訂婚其實也是雙方家長的決定。

努力兼顧好各方面

提到政治，再里爾說，丹絨武雅區州議員鄭雨週已宣布退黨，浮羅池滑區州議員葉舒惠又準備出國深造，所以他得兼顧1國2州事務，同時照顧新婚家庭，蠟燭多頭燒。

但他強調，在團隊成員積極配合下，他會分配好時間和精神，努力兼顧好各方面，做到面面俱到，確保區內新婚家庭、孩子及區內人民的需求都獲得滿足。

多數時間分隔兩地

“我目前常駐檳城處理選區事務，而黛安娜則常駐吉隆坡和霹靂處理律師樓及黨務，我們目前大多數時間都分隔兩地，只能在我去吉隆坡時捉緊時間見面。”

詢及升旗山區的戰情，再里爾則指出，該黨候選人將大洗牌，不排除出現新面孔，加上升旗山該區非行動黨傳統強區，國陣又來勢洶洶，該黨將面對一場硬仗。

“鄭雨週的離去必然會對行動黨選情造成一定程度衝擊，畢竟他已在這裡服務超過10年；但我堅信，選民也看得到黨和州政府的表現，作出明智選擇。”

他說，升旗山區是個有趣的選區，丹絨武雅和傑瑟登住了受教育程度較高和經濟能力較強的群體，打鎗埔則住著中下階層群體，需求及考量多元化和複雜。

“我的服務中心雖是國會議員的服務中心，但對於民生課題的投訴也是來者不拒，也推動了不少基本設施提升。”

黛安娜檳上陣可能性不高

被詢及在來屆大選是否如盛傳般的會棄國攻州，為官拜州行政議員鋪路，再里爾沒正面回應，僅表示一切將遵照黨的安排和指示。

針對有人認為行動黨力捧只是為刻意粉飾行動黨為多元種族政黨，再里爾笑說，倘若黨純粹要他粉飾門面，就不會賦予他那麼多的工作。

至於有傳黛安娜將夫唱婦隨，來屆大選轉戰檳州，再里爾說，黛安娜向來都不活躍於檳州政治，因此她到檳州上陣的可能性並不高。

黛安娜個性獨立強悍

再里爾說，他是在2011年結識黛安娜，當年他只是行動黨秘書長林冠英的政治秘書，也相當活躍於青年活動，並在檳城和吉隆坡兩地舉辦多項活動。

“那一年我們除了對外宣傳行動黨，也嘗試尋找新的成員加入，那一年我們招募了很多的新人，黛安娜是其中一位。”

“黛安娜也是別人推薦給我的。對方說，黛安娜對政治有興趣，同時也是一名法律系畢業生，我就因此聯絡上她，並將她引領加入行動黨。當然，我們一開始也只是朋友，黛安娜後來也到柔佛州當了行動黨國會領袖林吉祥的政治秘書。”

再里爾說，黛安娜是一個很獨立的女性，擁有很強悍的個性，在很多事情上都有自己的選擇，而本身也會給她尊重。

“一名巫裔要選擇加入行動黨其實是不容易的，而黛安娜作為女性巫裔則更是不容易，尤其她的父親本身就擁有強烈的巫統背景，很多親戚也是巫統的成員。”

再里爾認為，一個成熟的社會不應該停留在政治的狹窄格局的空間之中，他也不想在這起事件上繼續糾纏下去。

他只希望人民可以針對他的工作表現進行評估。