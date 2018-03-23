中美貿易戰開打 / 應對2348億元產品課稅 中加徵25%關稅報復美

（華盛頓、北京23日訊）美國總統特朗普昨天簽署備忘錄，向中國進口產品開徵巨額懲罰關稅，涉及產品總值高達600億美元（約2348億令吉），以報復中國涉嫌竊取美國知識產權。中國商務部今天隨即宣布報復性措施，擬對從美國進口的部分產品加徵15%至25%關稅，以平衡損失。

特朗普在副總統彭斯及商務部長羅斯等人見證下在白宮簽署備忘錄，正式啟動301條款。根據備忘錄，美國貿易代表萊特希澤將於下月15日前公布中國進口貨品的課稅對象，白宮官員指種類達1300種，涵蓋衣物鞋履及電子產品。華府亦將就中方涉嫌盜取美國知識產權一事，向世界貿易組織投訴。同時，美國財政部將限制中國在美國的投資。

特朗普表示，向中國產品開徵關稅將令美國成為更強大和更富有的國家，更指中美貿易逆差及職位流失是他勝出2016年總統選舉的原因。他同時強調，美國仍視中國為朋友，而中國仍有空間去回應美國的行動，但倘若中國以徵關稅作為報復，美國也會再次還擊。美國已知會中國，兩國現時仍處於談判階段。

中國商務部隨後表示，計劃向從美國進口的部分產品加徵15%至25%關稅，具體清單包含7類共128個稅項產品，按2017年統計，這批產品總值約30億美元（約117億令吉）。商務部指出，合作才是中美唯一正確選擇，敦促美方盡快與中方透過對話協商解決雙方分歧。

課稅產品達1300種類

這項關稅措施同時衝擊台灣及香港股市，台灣總統蔡英文呼籲中美與相關各方積極協商，避免貿易戰全面爆發。台灣行政院長賴清德則表示，相關單位都會密切觀察，作好因應。

中徵稅清單含7類128產品

中國商務部今天公布對美國進口產品加徵關稅的具體清單，第一部分共計120個稅項，涉及9.77億美元（約38億令吉）美國進口產品，包括新鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產品。中國計劃對這些產品加徵15%關稅。

第二部分共計8個稅項，涉及19.92億美元（約78億令吉）美國進口產品，包括豬肉及其製品、回收鋁等產品，針對這批產品的關稅為25%。

商務部強調，此舉是要平衡美國加徵關稅帶來的損失。而美國以“國家安全”為由徵收鋼鋁關稅，實際上屬保護措施，中方根據世貿組織《保障措施協定》有關規定，制定中止減讓清單，若中美未能在規定時間內達成貿易補償協議，中方將對上述第一部分產品行使中止減讓權利，並在進一步評估美國關稅措施對中國的影響後實施第二部分清單。

中方同時保留根據實際情況調整措施的權利，並將按照世貿組織相關規則履行必要程序。

華媒斥特朗普蠻橫過時

自己得病卻讓別人吃藥

美國向中國開徵懲罰性關稅，惹來中國各界極大反應。中國官媒發表評論文章，批評美國總統特朗普手法“蠻橫”且動用過時的保護主義手段，此舉“在國際上既吃不開，也行不通”。

官媒批評，美國藉由“霸凌”經貿政策和單邊措施，希望消除美國累積多年的貿易逆差，實則不會起到真正效果，反而會對全球經濟復甦構成嚴重威脅。文章引述經濟學家反覆指出，美國貿易逆差的根源在於美國消費過度、儲蓄率不足等內在結構性問題，直斥美方“自己得病，卻要讓別人吃藥。”

促中美合作改善不平衡

有關文章表示，美、中已分列全球頭號和二號經濟體，兩國經貿高度依存且互有所求，美國不可能在對華揮舞貿易保護主義大棒後，自身毫髮無損。而要解決中美經貿關係中的問題，應通過擴大彼此市場準入等開放舉措，“在平等中探討新路徑，在合作中改善不平衡，在共贏中實現和諧共處”。

文章亦強調，中國不會刻意追求順差，但若美國執意打貿易戰，中方將一如外交部發言人華春瑩所說，不會怕也不會躲。