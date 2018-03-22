特朗普公佈對華關稅措施 中強硬回應不會怕不會躲

（華盛頓、北京22日訊）中美貿易戰即將開打！美國總統特朗普將於美東時間周四中午（大馬時間週五凌晨零時30分）宣布對中國進口商品課徵關稅，此舉勢必引發中國的報復，進一步擴大成全球貿易戰。

白宮官員說，美方會根據去年啟動貿易法第301條對中國的調查工作，公布對中國採取的措施，該調查顯示中國竊取美國科技與智慧財產權。

白宮並未說明課稅項目及可能的關稅商品涉及幅度。美國貿易代表萊特希澤出席眾議院會議時透露，有關措施是針對中國的高科技產品，以及向中國企業設投資限制，回應中國侵犯知識產權的行為。

限制中資投資 減少簽證

萊特希澤說，美國去年對中國的貿易逆差達到3750億美元（約1.4兆令吉），世貿組織已不能應對中國在貿易中違反市場原則的行為，美國有必要單方面採取行動回應。他警告，若中國向美國出口農產品徵收報復性關稅，美國勢會作反擊。

美國政治新聞網站Politico日前引述消息來源指出，白宮考慮對中國進口商品徵收300億至500億美元（約1173億至1955億令吉）的關稅，這些商品將全部是同一個稅率，以期阻止大部分中國進口產品進入美國市場。不過，美方官員說，最終的數字仍然未定。

《華爾街日報》昨天報導，美國政府計劃針對中國公佈一系列懲罰性措施提案，其中包括對至少價值300億美元的中國商品徵收關稅。消息指，除了對加大徵稅範圍、對上百億美元的中國產品徵稅外，也涉及限制中資投資及減少簽證等。

《華爾街日報》引述消息人士說，中國正準備採取反擊措施，對美國出口至中國的大豆、高粱和生豬徵收關稅。在中國進口的這些產品中﹐美國的供應量佔有較大比重。

中國外交部發言人華春瑩昨天在記者會上說，中方不欲與任何人打貿易戰，但如果非打不可，“我們一不會怕，二不會躲”。

華或向美農產品徵重稅報復

華春瑩強調，中美經貿關系的本質是互利共贏，中方從不刻意追求順差，現時中美貿易不平衡的因素是多方面的，解決的正確思路是擴大對彼此市場的開放，而不是打什麼貿易戰。她重申，打貿易戰沒有贏家，中方不想跟任何人打貿易戰。若美方採取損害中方利益的行動，中方必將採取堅決和必要的應對措施，維護自身權益。

哪些國家獲豁免鋼鋁關稅

美4月底前決定

美國對入口鋼鐵及鋁材徵收25%及10%關稅的措施，將在週五生效。

美國貿易代表萊特希澤說，當局將於4月底前決定，哪些國家將獲豁免徵收鋼及鋁材入口關稅。

特朗普先前已宣布，免除加拿大及墨西哥的關稅。

萊特希澤說，政府亦與歐盟、韓國、阿根廷及澳洲談判關稅豁免，預料亦將會與巴西展開討論。