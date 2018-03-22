請幫幫我們 障女停工顧病老父母

（北海22日訊）患有先天性成骨不全症（玻璃骨）的余銀珠，過去憑著堅強的毅力以及永不放棄的精神，為自己的人生創造無限可能，曾是國家身障人士舉重健將的她，如今必須面對人生另一考驗！由於父母患病無人照顧，余銀珠毅然放棄當早夜市小販，在沒有收入的情況下，在家照顧老爹娘，她希望社會人士能協助他們渡過難關。

余銀珠曾是光明日報第二屆光明勇士獎入圍者，生活雖過得不易，但她自強不息，不怨天也不尤人，她說，“人生就是這樣的，一切順其自然，隨遇而安，重要是自己不要輕易放棄。”

45歲余銀珠與父母余池章（83歲）和馮玉（74歲）同住在麥曼珍四層樓組屋，父親今年2月突然病倒，證實腦積水；母親患癌，須吃藥控制，雙腳無力無法行動，全家的重擔都落在她身上。

父腦積水母患癌

七里香聯誼會善愛之家主席林程進、總務許國川和檳州人民社警慈善組，今早帶領記者到余銀珠的住家訪問時，發現她和父母的生活很簡單，家裡空間很小，只有一房一廳。

余銀池說，父親上個月5日晚上身體不舒服，四肢無力，連手機也舉不起，她在凌晨5點多致電救護車將父親送院。

當時爸爸的意識已模糊，在詩布朗再也政府醫院留院幾天後，轉送到雙溪六甲的政府醫院療養，我在2月15日把他接回家照顧。”

余銀珠以前在一間神像製造廠上班，后因工廠倒閉，便在早市和夜市賣手飾、文具等，父親也來幫忙，但他自去年8月心臟出現問題後，就留在家休養。

“如果生意好，一個月有500至600令吉收入，行情壞的時候，可能只有200令吉，我和爸媽平時都省吃省花，一天三餐只用20至30令吉。”

她說，目前住的組屋單位也已供完，每月電費十多令吉，水費五令吉多，包括生活雜費，每月花費也不多。不料父親突然病倒，腦部積水導致他要長期躺病床上療養，臀部有點潰爛，導致生活陷入困境。

自小玻璃腳骨折6次

余銀珠指出，父親每日飲用的奶粉，一罐只夠喝2天，還需要換尿片、尿布，她的儲蓄已無法支撐太久，所以才懇求社會善心人士相助，報效或捐助這些物品。

“父親平均每3小時需餵食一次，每天排便兩三次也要清理，同時要清洗他的傷口，以免受感染細茵。”

她說，由於母親也患病無法行動，家裡沒人打掃和清理，加上父親需要人照顧，她唯有放下早市和夜市的生意，在家照顧父母，希望他們能早日康復。

曾代表大馬征障友舉重賽

她說，她自小就有玻璃腳，骨折了六次，造成雙腳萎縮，需裝義肢，但她堅強生活，鍛鍊舉重，曾代表國家到越南、泰國和菲律賓出征亞洲殘障舉重比賽，后來因需要工作養家，才沒有再去訓練。

她靠積蓄和公積金，以4萬2000令吉買下柏淡的廉價排屋，希望父母住得好一點，無需再上下樓梯，未料父親在她取得屋子鑰匙時卻患了重病。

微信資料有誤 提醒民眾勿信

余銀池和母親每月雖然分別獲得福利局的400令吉和350令吉福利金，但扣除父親的藥物和家裡開銷後，根本無法應付生活，所以希望各界人士給予協助。

她呼吁人們停止通過微信群組向外界籌款，因為目前在微信的資料有誤，擔心被不法之徒利用來詐錢。

有意捐助余銀池一家者，可聯系七里香聯誼會善愛之家和檳州人民社警慈善組，負責人是許國川（012-4788331）和Lisa（012-4953992）。

七里香聯誼會善愛之家將贊助余銀珠一年的伙食費，即每月350令吉，同時也找來中醫師為她父親義診。