大選滋事捉 警鑑定1100人關注149熱點

（吉隆坡22日訊）警方已鑑定1100名可能在第14屆全國大選中透過網絡襲擊擾亂大選的人士，全國刑事調查部除暴特別行動組將嚴密監控，以確保國家安全。

同時，警方也會特別關注全國149個已被鎖定為熱點的選區，以確保大選順利進行。

全國總警長丹斯里弗茲受詢時，不願透露被列入名單者的身分背景，表示這是敏感的課題。

不過，他強調，警方一旦掌握有根據情報，便會及早對涉及者採取行動。

名單人數或增加

弗茲今天在吉隆坡警察學院出席警察家眷協會見面會暨警察委員會、州總警長及部隊指揮官會議時說，這不是恐嚇，一旦發現還有可能擾亂大選的滋事者，警方會增加名單人數。

他透露，這是警方的正常程序，這份被警方列入的名單，以備不時之需。警方會依據過往的紀錄分析。

無論如何，弗茲說，在非必要時警方都不會使用暴力應對，警方會依據法令採取適當的行動。”

此外，他也到提警方會密切關注西馬（116）及東馬（33）共149個選區熱點，以防止騷亂事件發生。

關注最後一分鐘突襲

弗茲披露，雖然警方在2年前已開始為全國大選作準備，但仍有一些事項必須討論，以確保選民在沒有任何恐懼及安全情況下行使他們的投票權利。

他指出，大選“最後一分鐘突襲”（SLMA）也是警方關注的課題。

他說，滋事者可能透過社交媒體散播不實消息、引起人民恐慌以及威脅國家安全的言論，如幽靈選民、極端組織“哈里發國”（IS）以及外來勢力入侵等等課題。

另外，針對首相夫人拿汀斯里羅斯瑪針對她被影射涉及鱘魚飼養計劃而報警一事，弗茲稱警方已開檔展開調查。

弗茲說，警方目前援引刑事法典500（刑事毀謗）及1998年大馬通訊及多媒體委員會法令233條文調查此案。