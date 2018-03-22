【臉書個資外洩風波】扎克伯格認錯道歉 承諾採取補救措施

（三藩市22日訊）全球最大社交網站臉書約5000萬用戶個人資料遭英國數據分析公司“劍橋分析”不當取用事件，令人質疑臉書保護用戶私隱不力。新聞曝光後，創始人兼行政總裁扎克伯格久久未露面回應，他昨天打破緘默，在臉書發文承認犯錯。數小時後，他接受電視專訪，對事件感到抱歉，並承諾推出補救措施解決問題。

扎克伯格在臉書交待事件，劍橋大學研究人員科根於2013年創建一個應用程式，讓安裝該程式的用戶分享他們朋友的數據，臉書在2014年為防止數據被濫用，即宣布限制應用程式可得的數據，亦禁止臉書用戶在未跟朋友同意下，分享其數據。

臉書於2015年首次獲悉科根與“劍橋分析”分享資料，其後已立即禁止科根的應用程式再在臉書使用，並要求科根和“劍橋分析”刪除相關數據。但從近日消息來看，“劍橋分析”並沒有將資料完全刪除。

限制開發者權限

扎克伯格坦承臉書有錯，指臉書公司有責任保護用戶的資料，如果不能做到這點，公司就沒有資格為用戶提供服務。

扎克伯格承諾會盡快制定補救方案，包括對所有曾接觸用戶資料的第三方程式軟件作行調查、重新檢查所有可疑的第三方程式、刪除所有曾非法利用用戶個人資料的程式等。他也教用戶用臉書“動態消息”（News Feed）中的一個工具，刪除可能收集用戶資料的第三方程式。

他又表明會改善服務質素，包括限制開發者接觸用戶資料，刪除在3個月間沒有啟動程式的開發者賬戶，以及要求開發者在取得用戶資料前必須與臉書簽約。

願親自到國會作證

扎克伯格接受美國有線電視新聞網絡（CNN）獨家專訪，稱這次事件辜負了公眾對臉書平台的信任，他真的很抱歉發生這種事，強調目前的迫切議題是如何避免同類問題再次發生。當被問及會否願意到國會交代事件，他說未來若有需要，願意到國會作證。

傳7年前已知漏洞

臉書高層無視

臉書洩漏用戶個資風波越滾越大，有關注網上私隱人士及臉書前員工透露，臉書早於7年前已知第三方程式政策有問題，但管理層當時認為無必要修改政策。

2011年至2012年間任職平台營運經理、負責監督數據處理程序的柏拉基拿斯，周三在英國國會一個委員會的聽證會上表示，第三方軟件開發商不當擷取用戶個人資料的情況很普遍，他已向高層表示保障用戶資料監管上有不足，並建議高層監察開發商如何使用數據，卻被無視。一名管理層更警告他：“你真的希望會找到什麼？”

奧地利一名關注私隱問題人士施雷姆斯指，7年前，他已經向臉書投訴該平台有私隱漏洞，臉書公司代表翌年與他會面長達7小時，但他們當時回應指公司的政策沒有問題。