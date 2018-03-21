【2018俄羅斯世界杯入選賽】恐怖分子發斬首梅西炸球場海報 世杯安保存疑

（莫斯科21日訊）阿根廷巨星梅西正跟隨阿根廷國家隊備戰即將來臨的兩場足球熱身賽，為今夏世界盃做好準備。但近日，恐怖組織“哈里發國”（IS）又發佈了斬首梅西以及葡萄牙頭牌C羅的海報，讓人擔憂本屆世界盃的安全問題。

在這幾張海報中，梅西和C羅都跪在地上。梅西身後有一名恐怖分子拿著大刀扯住他的頭髮，似乎快要對他進行斬首刑罰。而C羅身後的恐怖分子手上拿著炸藥。海報上還有一句古蘭經文，“要你們打在脖子上面，要你們打他們的各個手指”。

梅西那張海報的背景就是即將舉辦世界盃的莫斯科盧日尼基球場，只見球場的角旗邊還放著一捆炸彈，本屆世界盃標誌被斬成兩段。莫斯科盧日尼基球場將舉辦包括俄羅斯對沙地阿拉伯的揭幕戰，半決賽以及決賽，是本屆世界盃最重要的球場。

梅西加入訓練

顯然，“哈里發國”試圖使用這些恐嚇性的海報，在世界足壇散播恐怖信息，以此對世界盃的安全造成威脅。

此前就已經對本屆世界盃發出公開威脅，並發佈了多張海報。其中有對C羅斬首的海報，也有梅西被關在監獄流出血淚的海報，還有恐怖分子瞄準世界盃球場的海報，可說讓人看得觸目驚心。

大西洋理事會高級研究員伊恩-布熱津斯基表示，伊斯蘭恐怖主義正是俄羅斯總統普汀重點打擊的對象。

他說：“儘管普汀的防衛理論稱美國和北約是俄羅斯的最大威脅，但我認為普汀視伊斯拉極端主義為最直接的威脅。普汀將車臣叛亂視為伊斯蘭極端主義的表現，他摧毀了他們，加強了自己在俄國的聲望。”

與此同時，據阿根廷足總官網消息，阿根廷國家隊已於週一下午抵達曼徹斯特，並且在曼城的訓練基地完成首訓。第一部分的訓練由助教帶隊，共持續15分鐘，並且對媒體開放。隨後主帥桑保利指導球隊進行7對7的訓練。

在週三早晨的訓練，加入的球員有法齊奧、阿庫尼亞、迪馬利亞、布斯托斯、梅薩、卡巴列羅和奧塔門迪。而後，梅西、帕文、佩雷斯和勞塔羅-馬丁內斯也加入。

阿足總消息還稱，倫敦時間週四早晨9點，將會有一場向媒體開放15分鐘的訓練課，下午4點同樣有一場向媒體開放15分鐘的訓練課。

大馬3月24日凌晨，阿根廷將在伊蒂哈德球場和意大利進行一場友誼賽。