濫用臉書個資干預選舉 劍橋分析CEO遭停職

（倫敦21日訊）英國數據分析公司“劍橋分析”被揭發濫用數據，不當取得臉書5000萬名用戶的個人資料，以a影響前年的美國總統選舉。劍橋分析昨天發表聲明稱，經董事會商討後，決定暫停行政總裁尼克斯的職務。

英國第4頻道電視台昨天發放一段影片，記者臥底與尼克斯在倫敦會面，尼克斯自稱公司在前年的美國大選競選活動中擔任關鍵角色，他曾多次與特朗普見面，公司為特朗普競選陣營做研究、收集數據及分析。

設陷阱抹黑政治對手

第4頻道又揭露，劍橋分析以不當手法，設陷阱左右非洲及歐洲的選情。尼克斯提出，公司可以用金錢賄賂和色誘等手段，協助抹客戶的政治對手。

劍橋分析董事會指，尼克斯的言論不代表公司的價值及運作情況，已將他停職，並聘請英國律師馬林斯展開獨立調查。

除了美國和歐洲議會要求臉書創始人兼行政總裁扎克伯格就此事親自說明外，英國國會負責處理媒體事務的委員會亦已去信臉書，要求傳召扎克伯格到國會就事件作證。扎克伯格必須在下週一前回覆，是否出席。

此外，英國政府負責隱私保護的資訊專員也向法庭申請搜查令，以搜查劍橋分析倫敦總部的資料庫及伺服器。

美英歐召扎克伯格問話

臉書公司昨天發表聲明，將此事歸咎劍橋分析，指公司被劍橋分析所蒙騙，深感憤慨。臉書批評劍橋分析違反條款，濫用學術研究數據，強調以扎克伯格為首的團隊正盡力採取適當措施，以保障用戶資料。

因受資料外洩風波影響，臉書的股價在週一和週二連續兩天下挫，市值蒸發近500億美元（約1962億令吉），臉書將與員工召開大會討論事件。

有投資者發起集體訴訟，指臉書對用戶數據安全情況做出虛假或誤導性陳述，導致投資者蒙受損失。

美國聯邦貿易委員會（FTC）也著手調查，臉書是否違反政府的隱私協議，允許劍橋分析獲取用戶的個人資料。

谷歌砸11億打假新聞

（紐約21日訊）全球最多人使用的搜尋引擎谷歌宣布，未來3年投放3億美元（約11.8億令吉），打擊假新聞與支持具水準的新聞工作。

谷歌商務總監辛德勒說，公司將推出“谷歌新聞倡議”，倡導在搜尋結果時確認新聞來源，並且在選舉期間及重大新聞事件發生當下，加強查緝不實及誤導資訊。

谷歌將改善現有的演算公式，讓權威消息來源在計算過程獲得加重計分，並且呈現在搜索結果當中，並在YouTube影音網站的熱門新聞區塊突襲，來自經過查證新聞消息來源的相關內容。

谷歌說，接下來將與新聞出版業者加強合作，推出“透過谷歌訂閱”的功能，讓網友能夠更加方便完成訂閱特定媒體所提供的新聞訊息。