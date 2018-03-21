“1051”10年51大炮 鄧章耀：海報諷林冠英沒履諾

（檳城20日訊）開戰了！第14屆全國大選近在眉睫，檳威兩地40個州選區內在昨日深夜出現印有檳州首席部長林冠英肖像，寫著“大炮？林冠英！10年51響大炮”字眼的海報，檳州國陣主席鄧章耀承認這是檳州國陣的宣傳策略手法之一，聲稱藉此揭穿林冠英當了10年的檳首長，有51項未履行的承諾。

除了海報戰先掀熱，鄧章耀也承認於過去兩天在中文報刊登了寫著“1051”字眼的廣告，替首炮的海報戰先熱一熱身。“這也不是什麼大篇幅廣告，很多國陣支持者都搶著出錢，協助檳國陣刊登廣告。”

檳國陣宣傳策略

“1051”是指10年51枝大炮，暗諷檳州首席部長林冠英10年內有51項沒有履行的承諾。

鄧章耀今日接受《光明日報》訪問時指出：“我們不會否認這是國陣做的，這確是國陣宣傳策略手法之一。”

他說，這是檳州國陣在大選前“第一炮”宣傳手法，接踵而來還會有更多揭穿檳州行動黨州政府真面目的不同宣傳策略。

“我們也沒有亂亂張貼（海報），相反的，我們是在特定的地方張貼這些海報，尤其我們是張貼或掛在可以讓人民看得到的‘醒目’策略地區。”

他說，國陣張貼這些海報，就準備讓檳島市政廳來拆除，而且是讓市政廳容易看得到，又拆得到的地方。

提醒州民51承諾未履行

被問及檳州國陣張貼這些海報，是否會引起人民反感？鄧章耀說，“我們的海報並沒有誹謗林冠英或州政府，我們是抖出檳州行動黨州政府過去10年作出的51項承諾迄今尚未履行，也提醒州內人民記得行動黨所許下的承諾。”

“況且，我們也沒有亂亂張貼，10年前檳州行動黨還是在野黨時，張貼更多嘲諷國陣的海報，我們也沒有大動干戈，現在行動黨州政府又何必那麼緊張？”

支持者搶著付廣告費

鄧章耀披露，“第一炮”宣傳，檳國陣張貼的海報也不多，40個州選區中，每個選區只張貼500、600張而已，而且也沒有張貼在政府或私人建築物上。

他說，這個宣傳手法是檳州國陣“點子”之一，也沒有抄襲行動黨宣傳手法，過去行動黨給國陣吃了什麼藥，國陣再把那一貼藥給回行動黨吃而已。

“我們僅善用有限資源，前幾天在4家華文報刊登了1051小篇幅廣告，這也不是什麼大篇幅廣告，而且很多國陣支持者都搶著出錢，協助檳國陣刊登廣告。”

他強調，接到很多支持者願意資助檳國陣刊登林冠英51項未履行的承諾。

警未接投報

檳島東北區警區主任安華奧瑪說，警方並未接到張貼“大炮？林冠英！10年51響大炮”海報的投報，因此未針對這事件展開調查。

他說，檳島市政廳有權限對非法張貼海報的案件展開行動，警方一旦接到投報，會立刻展開調查。

威省市局拆逾500海報

（大山腳20日訊）威省多個地區昨日午夜出現“大炮？林冠英！10年51響大炮”的海報後，市局員工漏夜展開拆除行動，至今日凌晨2時已拆下500張海報。

威省市政局主席拿督羅查里指出，昨晚午夜11時30分，他接獲區內多個地方出現有關海報後，立即指示員工在午夜前往進行拆除行動， 因為張貼者並沒有向市局申請准證。

他披露，截至凌晨2時，市局員工已拆下500個海報，可是今早威省一帶又見到海報，應是午夜拆除行動後再張掛上去。

他估計，昨夜加上今早被拆除的海報，威省區有近千張海報。

羅查里今早出席在威省市政局舉行的亞太區大師運動會登記櫃台推介禮後，在記者會上受記者詢問有關拆除海報的行動詳情時，發表談話。

詢及市局會否對付張貼海報者，羅查里說，他將咨詢法律顧問的意見，看有關行為是否已觸犯地方法令，以採取法律對付行動。

“我們還沒接獲報告，這是誰張貼的海報。一般的非法海報，我們都只是拆除，不過，這要看它的嚴重性。”

他說，這些張貼在燈柱、道路指示牌及牆壁的海報， 由於粘性很強，導致漆也脫落，必須額外開銷修復受損的公物。

今早，大山腳柏迪路旁燈柱、南美園巴剎的墻上、柔府雙溪瑟米浪牌樓及大樹上，都可見到數十張有關海報。

年輕人沿路掛官員漏夜拆

（北海20日訊）印有檳州首席部長林冠英肖像，寫著“大炮？林冠英！10年51響大炮” 的海報也出現在北海P巴都路、峇眼花園和拉惹烏達一帶，威省市政局昨晚在接獲指示后即刻展開行動，派人前往現場拆除這些海報。

一批年輕人昨晚先是在P巴都路將這些海報掛在路旁，接著沿途至峇眼花園，再到拉惹烏達，而威省市政局的工作人員已在該處等候，把所有海報全拆除下來。

威省市議員陳治中今日受詢時說，這些海報未獲市局准許，就掛在公共場所，屬於違法，所以該局有權力拆除。

曹觀友：讓老百姓評定戰績

檳州多名希盟領袖對檳州國陣發動的海報戰表達不滿。行動黨檳州主席曹觀友強調，行動黨將一如既往，堅守廉潔並努力向人民表現過去10年的執政成就，讓老百姓來決定。

“針對首長的海報戰在昨夜和今早鋪天蓋地的展開。大家務必小心報章上用來攻擊州政府的付費廣告。他們揮金如土，不惜本錢的討伐我們，對檳城（政權）勢在必得。”

他今早針對海報事件在臉書專頁上貼文時，也促請行動黨、希盟領袖、黨員及支持者不可掉以輕心，別以為國陣會放過檳城。這也是為什麼國陣領袖很有信心鄧章耀將會是下一任檳城首長。

“他們手上仍有大量從上屆大選遺留下來的1MDB資金。現在，他們通過海報、報紙廣告和社交媒體工具如視頻與插圖，開始展開攻勢。”

曹觀友也是檳州地方政府委員會主席。他在文告中告訴鄧章耀，如果他繼續展開類似“海報戰”的話，那麼市政廳將不會再清理，而是讓那些海報留在原處給人民看及羞辱鄧章耀，直到他親自清理這些爛攤子。

“鄧章耀自稱對這些上千張於昨晚及今早貼上的海報負責。我想借此機會呼籲鄧章耀，響應檳州政府更乾淨、更綠意檳城的倡議，別再張貼這些對環境不友善的海報。”

他說，這些海報有損檳州市容，甚至還會對摩多騎士造成危險，也是在破環公物。

他強調，用這麼多紙張來針對檳州首席部長，根本就是在浪費寶貴的資源。市政廳員工必須重新被部署來清理這些爛攤子，市民也因環境受到海報影響，而感到不悅。全國大選，也還沒到。

劉子健：競選手法開倒車

公正黨檳州署理主席拿督劉子健強調，邁向進步的民主選舉，朝野政黨的競選手法上必須更健康、環保及光明正大，不應該開倒車。

“檳城人都會知道1051海報是哪些人的“選舉奧步”，這種破壞市容又不環保的隨街亂貼行為，也必然會受到熱愛環保的檳城人所譴責。”

姆加希：人民懂分辨是非

國家誠信黨檳州主席拿督姆加希形容這為大選前的骯髒手段並加以譴責，強調希盟堅持以政績及惠民政策來說話，人民肯定懂得分辨是非。

姆加希也是巴里文打國會議員，他說，大選前出現類似海報已司空見慣，“對手”甚至還會挑起各種課題，企圖破壞檳州政府及希盟名譽。

印著檳州首席部長林冠英肖像，寫著“大炮？林冠英！10年51嚮大炮”的海報共有四語，即巫中英淡語，英語版本為“Boasting Pakatan Harapan；10 Years, 51 empty promises（吹噓的希盟；10年間，51項空頭承諾）。

檳州國陣炮轟林冠英的51個空頭承諾

◆2008年

1.空中客車（Aerobus）

2.恢復電車服務

3.地下鐵

4.橫跨檳島和威省的單軌火車

5.開設鱷魚園

6.檳島和威省地方藍圖

7.公佈首長及行政議員財產

8.聆聽民意

9.網球王錦標賽

◆2009年

10.老虎園

11.杜絕非法看車員

12.不調漲水費

13.憲報木蔻山為森林保護區

14.丹絨武雅沙灘休閒公園

15光大大道

16.峇都交灣拱廊建築及海鮮中心

17.照顧環境

18.捍衛媒體自由

19.浮羅山背教育樞紐

◆2011年

20.檳州古蹟法案

21.海底隧道

22.解決水災問題

23.蓮花池

◆2012年

24.憲報植物園特別區域藍圖

25.黑莓手機投資

26.The Light 會展中心

27.在桂花城建設2萬間可負擔房屋

28.電車

◆2013年

29.水上樂園

30.光大觀景升降機

31.打造檳州成為古蹟及文化勝地

32.憲報升旗山特區藍圖

33.資訊自由法令

34.可負擔房屋

35.水上德士

36.直落巴巷—升旗山纜車

37.就檳城典範收集民意

38.朝旅遊業發展

39.輕快鐵系統

◆2014年

40.直落巴巷水上觀光村

41.業務流程外包

42.不漲門牌稅、商業執照費、服務費及地稅

43.設巴士專用道

◆2015年

44.峇都交灣高爾夫球場

45.空中德士

46.銜接檳島和威省的輕快鐵系統

47.檳州藝術專區

48.吉靈萬山夜市

◆2016年

49.喬治市特區藍圖

50.新的檳州結構藍圖

51.交通堵塞

備註：巫統浮羅勿洞區州議員拿督莫哈末法力在去年5月23召開的檳州立法議會上列舉檳州政府自2008年，51項失敗計劃及未兌現的承諾，揶揄州政府經常未做好完善規劃，就敲鑼打鼓高調宣布，最後都無疾而終、不了了之或是執行不力。