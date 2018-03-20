後台忘記關麥 Wanna One怒怨沒錢沒自由

（首爾20日訊）好看不好吃！韓國人氣男團Wanna One日前赴直播節目宣傳新歌，未料在不知情的情況下，把他們正在後台準備的階段全程流出，影片裡清晰可聽見成員抱怨“我們為什麼沒有自由”、“為何沒收到薪水結算”、“錢為何只能拿20%”、“為何無法睡覺”，期間，姜丹尼爾還搶走麥克風大喊：“我今天在家大便啦！”

不僅如此，賴冠霖還氣憤地公佈私生飯的車牌號碼：“你（私生飯的車）昨天在我們家幹嘛！回答啊！不要再來我們家下面了！”各種言論全被流出，期間雖其實隱約可以聽見工作人員不斷示意“噓”，但幾位成員完全沒發現，對話被聽得一清二楚，在韓國引起相當大的討論。

半年撈過億

Wanna One節目意外曝光薪資分配率、以及行程滿檔的事實，也讓粉絲非常氣憤“公司到底是怎麼處理的”。Wanna One稍後透過經紀公司發出聲明致歉：“對於愛我們、支持我們的粉絲感到抱歉，在此直接用文字向大家表達歉意。”Wanna One愧疚表示，在節目上露出不好的行為示範，會深深反省。

出道逾半年的Wanna One，去年底至年初掃光各音樂頒獎典禮最佳新人獎項，專家推估他們去年8月至年底至少撈進300億韓元（約1.2億令吉）；一般韓國歌手出道後，收入超過當初公司所投資的費用（訓練費、生活費）後，歌手就能拿到結算金，若團體不紅，超過3年都無法拿錢也是常有的事，結算的時間點也依公司有所不同。