【英超】10球員今夏或離隊 曼聯大重建

（曼徹斯特20日訊）英國媒體《每日郵報》、《每日鏡報》都在體育版頭條刊登，曼聯今夏將發生巨變，最多可能有10名球員離開。據悉，他們都被穆帥最近的言論刺激到，10人中有一部分都不願再為穆帥賣命。

上週日的足總杯複賽，曼聯以2比0打敗布萊頓，但穆帥賽後卻批評了所有人，球員們對穆帥的言論感到不舒服。

上周，曼聯在歐冠16強被塞維拉淘汰。上週末足總杯賽前，穆帥用犀利和經典的言論反擊了外界的質疑。足總杯賽後，穆帥公開批評：“我責備所有人。我們沒有踢出想要的。有些球員缺少個性、缺乏大局觀又沒有鬥志，無法抵抗壓力。”

《每日郵報》稱，穆帥是在挑戰所有曼聯球員，以此來督促隊員拿出更好的狀態。本週四，穆帥將和CEO伍德沃德會面，屆時他會要求高層今夏繼續砸錢，讓他買人。《郵報》透露，穆帥今夏的引援預算高達3億英鎊，顯然他已經準備要大幹一場。

球隊被批缺鬥志難抗壓

在英超聯賽，曼聯雖排名第二，但奪冠早就無望，他們落後曼市太多；在歐冠，曼聯在被看好的情況下輸給塞維拉……毫無疑問，曼聯這個賽季是不成功的，但穆帥從來不承認自己的錯誤，他認為曼聯戰績不佳，主要原因是陣容不給力。

“贏球的時候，功勞是大家的。輸球的時候，只有我一個人在扛。”穆帥的這番話讓球員們感到不滿。《郵報》也對穆帥的這句話提出質疑：搞笑了吧？他來扛？他一直都是將責任推給球員的！

英媒體指出盧克肖、達米安、布林德已經確定今夏要離隊，他們不願再與穆帥合作。《太陽報》指盧克肖和穆帥的關係已徹底破裂，他對穆帥三番四次羞辱已忍無可忍，二人在訓練場上還爆發衝突。費萊尼也做好了準備走人，他一直拒絕再續約。

埃雷拉、馬夏爾、馬塔以及斯莫林都失去了絕對主力位置，他們也不願再繼續耗時間。就算他們不主動走人，穆帥今夏也可能逼他們離隊。如果再算上退役的卡里克以及肯定不會續約的伊布，曼聯今夏估計會有10人離隊。

一個夏天之後，曼聯球迷看到的將是一支完全不同的球隊。

4引援人選呼之欲出

據ESPN報道，今夏穆帥會得到充足的資金引援。穆里尼奧認為曼聯現在的陣容缺乏穩定的有經驗球員，他希望引進至少4名年齡介於25至28歲的球員來提升球隊深度。

ESPN還透露了一些曼聯的潛在引援目標，羅斯，弗雷德，威廉等英媒熱炒的人物都在其中。穆帥還希望引進邊鋒，去年夏天曼聯錯失了國米的佩里西奇。後防線上，皇馬的瓦拉內也在曼聯的名單上。

由於伊布賽季後會離開曼聯，卡里克會退役，曼聯的薪金空間充足。曼聯將聽取其他球隊對盧克肖，達米安，布林德，A-佩雷拉和斯莫林的報價。ESPN還指出，如果穆帥得到想要的引援目標，埃雷拉，馬夏爾和馬塔的未來將面臨不確定。

穆里尼奧想要留下費萊尼，不過比利時人更希望今夏當自由球員離隊。儘管博格巴最近表現很差，但是曼聯不會在今夏出售他。穆里尼奧認為博格巴仍受到腿筋傷病的影響，這限制了他的表現。

ESPN稱，穆里尼奧相信拉什福德，麥克托米奈和博格巴等年輕球員未來潛能大，但是需要更有實力和經驗的球員在他們身邊引導。