全球首例 優步自駕車撞死行人 測試計劃急叫停

（鳳凰城20日訊）美國電召汽車公司優步（Uber）旗下一輛自駕車，上周日晚在亞利桑那州坦佩市撞死一名正在橫過馬路的女路人，當時汽車為自動駕駛模式，成為首宗涉及自駕車的行人死亡案。優步表示會全力配合調查，並宣布暫停一切自駕車測試。

涉事的優步自駕車為富豪XC90休旅車，當時正使用自動駕駛模式行駛，但有一名控制員在座位上，而49歲的死者赫茨伯格推著腳車，步行越過馬路，豈料被撞倒，送院後重傷不治。

警方稱，初步調查顯示優步自駕車在這起事故中並無肇事責任。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）及美國家運輸安全局（NTSB）已派人調查。

自駕車上路計劃或受挫

優步隨即也在推特上宣布，暫停全美各地自駕車的所有測試，同時向死者家屬致哀及提供協助。

優步在鳳凰城、匹茲堡、三藩市及加拿大多倫多等地試行自駕車測試計劃。去年3月，一輛優步自駕車在坦佩市測試期間被一輛私家車撞到，車上兩名人員沒有受傷，但公司一度暫停測試計劃。此次致命意外，恐怕會嚴重影響自駕車在美國的推動計劃。

自動駕駛車首宗致命意外發生在前年5月，一名特斯拉車主使用自動駕駛模式時，在佛州高速公路上撞上正要過馬路的大貨車，導致司機死亡。經調查後宣判是特斯拉司機的錯，自動駕駛軟體當時沒有出錯。