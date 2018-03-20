檳國陣第一炮 希盟譴責奧步 海報戰開打了

（檳城20日訊）開戰了！第14屆全國大選近在眉睫，檳威兩地40個州選區內在昨日深夜出現印有檳州首席部長林冠英肖像，寫著“大炮？林冠英！10年51響大炮”字眼的海報，檳州國陣主席鄧章耀承認這是檳州國陣的宣傳策略手法之一，揭穿林冠英當了10年的檳首長，有51項未履行的承諾。

除了海報戰先掀熱，鄧章耀也承認在過去2天在中文報刊登了寫著“1051”字眼的廣告，替首炮的海報戰先熱一熱身。“這也不是什麼大篇幅廣告，很多國陣支持者都搶著出錢，協助檳國陣刊登廣告。”

檳國陣宣傳策略

“1051”是指10年51台大炮，暗諷檳州首席部長林冠英10年內有51項沒有履行的承諾。

鄧章耀今日接受《光明日報》訪問時指出：“我們不會否認這是國陣做的，這確是國陣宣傳策略手法之一。”

他說，這是檳州國陣在大選前“第一炮”宣傳手法，接踵而來還會有更多揭穿檳州行動黨州政府真面目的不同宣傳策略。

“我們也沒有亂亂張貼（海報），相反的，我們是在特定的地方張貼這些海報，尤其我們是張貼或掛在可以讓人民看得到‘醒目’的策略地區。”

他說，國陣張貼這些海報，就準備讓檳島市政廳來拆除，而且是讓市政廳容易看得到，又拆得到的地方。

抖出未履行承諾提醒州民