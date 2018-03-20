檳國陣第一炮 希盟譴責奧步 海報戰開打了

（檳城20日訊）開戰了！第14屆全國大選近在眉睫，檳威兩地40個州選區內在昨日深夜出現印有檳州首席部長林冠英肖像，寫著“大炮？林冠英！10年51響大炮”字眼的海報，檳州國陣主席鄧章耀承認這是檳州國陣的宣傳策略手法之一，揭穿林冠英當了10年的檳首長，有51項未履行的承諾。
除了海報戰先掀熱，鄧章耀也承認在過去2天在中文報刊登了寫著“1051”字眼的廣告，替首炮的海報戰先熱一熱身。“這也不是什麼大篇幅廣告，很多國陣支持者都搶著出錢，協助檳國陣刊登廣告。”
檳國陣宣傳策略
“1051”是指10年51台大炮，暗諷檳州首席部長林冠英10年內有51項沒有履行的承諾。
鄧章耀今日接受《光明日報》訪問時指出：“我們不會否認這是國陣做的，這確是國陣宣傳策略手法之一。”
他說，這是檳州國陣在大選前“第一炮”宣傳手法，接踵而來還會有更多揭穿檳州行動黨州政府真面目的不同宣傳策略。
“我們也沒有亂亂張貼（海報），相反的，我們是在特定的地方張貼這些海報，尤其我們是張貼或掛在可以讓人民看得到‘醒目’的策略地區。”
他說，國陣張貼這些海報，就準備讓檳島市政廳來拆除，而且是讓市政廳容易看得到，又拆得到的地方。
抖出未履行承諾提醒州民
被問及檳州國陣張貼這些海報，會否引起人民反感，鄧章耀說，“我們的海報並沒有誹謗林冠英或州政府，我們是抖出檳州行動黨州政府過去10年作出的51項承諾迄今尚未履行，也提醒州內人民記得行動黨所向人民許下的承諾。”
“況且，我們也沒有亂亂張貼，10年前檳州行動黨還是在野黨時，張貼更多嘲諷國陣的海報，我們也沒有大動干戈，現在行動黨州政府又何必那麼緊張？”
國陣支持者搶着付費
鄧章耀披露，“第一炮”宣傳，檳國陣張貼的海報也不多，40個州選區中，每個選區只張貼500、600張而已，而且也沒有張貼在政府或私人建築物上。
他說，這個宣傳手法是檳州國陣“點子”之一，也沒有抄襲行動黨宣傳手法，過去行動黨給國陣吃了什麼藥，國陣再把那一貼藥給回行動黨吃而已。
“我們僅善用有限資源，幾天前在4家華文報刊登了1051小篇幅廣告，這也不是什麼大篇幅廣告，而且很多國陣支持者都搶著出錢，協助檳國陣刊登廣告。”
他強調，其本身也接到很多支持者，願意資助檳國陣刊登林冠英51項未履行的承諾。
鄧章耀斥曹觀友污染論 『貼海報比劈山更嚴重？』
檳州國陣主席鄧章耀說，希盟州政府在檳州執政了10年，承諾了51項大小型計劃卻沒有一項是實現的，所以檳州國陣才印製“1051海報”，讓檳州子民知道希盟答應的事情 ，10年都沒辦法做到。
“我們將逐步公開州政府沒有實現的51項計劃承諾。”
另外，他也對檳州行政議員曹觀友在文告中指海報宣傳造成環境污染，而反問曹觀友，難道掛海報的舉動還嚴重過山坡開發。“這個課題今天都還沒有行動，曹觀友還敢提所謂的“綠化及清潔化”？”
他說，檳州國陣知道這些海報會被撕掉的，所以大多都是使用繩子整齊的掛在街邊，以方便移除。因此，也不存在毀掉市容之說。
10年政績由百姓打分 希盟領袖轟國陣海報戰揮霍
檳州多位希盟領袖對檳州國陣發動的海報戰表達不滿。行動黨檳州主席曹觀友強調，行動黨將一如既往，堅守廉潔並努力向人民表現過去10年的執政成就，讓老百姓來決定。
“針對首長的海報戰在昨夜和今早鋪天蓋地的展開。大家務必小心報章上用來攻擊州政府的付費廣告。他們揮金如土，不惜本錢的討伐我們，對檳城（政權）勢在必得。”
曹放話再貼要鄧清理
他今早針對海報事件在臉書專頁上貼文時，也促請行動黨、希盟領袖、黨員及支持者不可掉以輕心，別以為國陣會放過檳城。這也是為什麼國陣領袖很有信心鄧章耀將會是下一任檳城首長。
“他們手上仍有大量從上屆大選遺留下來的1MDB資金。現在，他們通過海報、報紙廣告和社交媒體工具如視頻與插圖，開始展開攻勢。”
曹觀友也是檳州地方政府委員會主席。他在文告中告訴鄧章耀，如果他繼續展開類似“海報戰”的話，那麼市政廳將不會再清理，而是讓那些海報留在原處給人民看及羞辱鄧章耀，直到他親自清理這些爛攤子。
“鄧章耀自稱對這些上千張於昨晚及今早貼上的海報負責。我想借此機會呼籲鄧章耀，響應檳州政府更干淨、更綠意檳城的倡議，別再張貼這些對環境不友善的海報。”
他說，這些海報有損檳州市容，甚至還會對摩多騎士造成危險，也是在破壞公物。
他強調，用這麼多紙張來針對檳州首席部長，根本就是在浪費寶貴的資源。市政廳員工必須重新被部署來清理這些爛攤子，市民也因環境受到海報影響，而感到不悅。全國大選，也還沒到。
劉子健：競選手法開倒車
公正黨檳州署理主席拿督劉子健強調，邁向進步的民主選舉，朝野政黨的競選手法上必須更健康、環保及光明正大，不應該開倒車。
“檳城人都會知道1051海報是哪些人的“選舉奧步”，這種破壞市容又不環保的隨街亂貼行為，也必然會受到熱愛環保的檳城人所譴責。”
姆加希：政績政策會說話
國家誠信黨檳州主席拿督姆加希形容這為大選前的骯髒手段並加以譴責，強調希盟堅持以政績及惠民政策來說話，人民肯定懂得分辨是非。
也是巴里文打國會議員的他說，大選前出現類似海報已司空見慣，“對手”甚至還會挑起各種課題，企圖破壞檳州政府及希盟名譽。
印著檳州首席部長林冠英肖像，寫著“大炮？林冠英！10年51嚮大炮”的海報共有四語，即巫中英淡語，英語版本為“Boasting Pakatan Harapan；10 Years, 51 empty promises（吹噓的希盟；10年間，51項空頭承諾）。
海報背景圖為山坡開發、高樓及水災，張貼在檳威兩地，海報右下方也寫著“由檳州國陣刊登”。
警未接獲張貼海報投報
檳島東北區警區主任安華奧瑪說，警方並未接到張貼“大炮？林冠英！10年51響大炮”海報的相關投報，因此未展開調查。
他說，檳島市政廳有權限對非法張貼海報的案件展開行動，警方一旦接到相關的投報，也會立刻展開調查工作。
羅查里：威省拆逾500海報 粘性強燈柱牆壁受損
（大山腳20日訊）威省多個地區昨日午夜出現“大炮？林冠英！10年51響大炮”的海報後，市局員工漏夜展開拆除行動，至今日凌晨2時已拆下500張海報！
張貼者沒申請准證
威省市政局主席拿督羅查里指出，昨晚午夜11時30分，他接獲區內多個地方出現有關海報後， 立即指示員工在午夜前往進行拆除行動， 因為張貼者並沒有向市局申請准證。
他說， 至凌晨2時，市局員工已拆下500個海報，可是今早威省一帶又見到海報，應是午夜拆除行動後再張掛上去。
他估計，昨夜加上今早被拆除的海報，威省區有近千張海報。
羅查里今早出席在威省市政局舉行的亞太區大師運動會登記櫃台推介禮後，在記者會上受記者詢問有關拆除海報的行動詳情時，發表談話。
詢及市局會否對付張貼海報者，羅查里說，他將咨詢法律顧問的意見，看有關行為是否已觸犯地方法令，以採取法律對付行動。
“我們還沒接獲報告，這是誰張貼的海報。一般的非法海報，我們都只是拆除，不過，這要看它的嚴重性。”
他說，這些張貼在燈柱、道路指示牌及牆壁的海報， 由於粘性很強，導致漆也脫落，必須額外開銷修復受損的公物。
今早，大山腳柏迪路旁燈柱、南美園巴剎的墻上、柔府雙溪瑟米浪牌樓及大樹上，都可見到數十張有關海報。
威省市局忙拆海報
（北海20日訊）印有檳州首席部長林冠英肖像，寫著“大炮？林冠英！10年51響大炮” 的海報，也出現在北海P巴都路、峇眼花園和拉惹烏達一帶，威省市政局昨晚在接獲指示后即刻展開行動，派人前往現場拆除這些海報。
一批年輕人昨晚先是在P巴都路將海報掛在路旁，接著沿途至峇眼花園，再到拉惹烏達，而威省市政局的工作人員已在該處等候，把所有海報全拆除下來。
威省市議員陳治中今日受詢時說，這些海報未獲市局准許，就掛在公共場所，屬於違法，所以該局有權力拆除。
鄧章耀承認張掛海報 再納法力竟不知情
檳州國陣主席兼檳州民政黨主席鄧章耀大方承認有關海報是國陣所印刷及張掛，但巫統領袖包括檳州巫統聯委會主席拿督斯里再納阿比丁受詢時的第一反應卻是“不知是何人所為”。
巫統浮羅勿洞區州議員莫哈末法力今日受詢時表示，“我不確定海報是誰張掛的，但肯定不是我”。
而記者告知鄧章耀已承認這是國陣所為，並追問巫統是否對鄧章耀口中所指的這項“國陣策略”不知情時，法力要求記者直接向檳州巫統聯委會主席拿督斯里再納阿比丁查詢。
再納阿比丁起初回應指，不確定海報是誰張掛的，並說很多人對檳城目前的情況看不過眼，才會發揮這創意，並說相信接下來還有很多東西接踵而來。
而當記者告知鄧章耀已承認這是國陣所為，再納阿比丁則是隔了約20分鐘，才簡單回复一句“Pkai teng punya statement loo（那就用鄧章耀的聲明吧）”，並沒正面回應巫統知情或及同意此做法與否。