GST兒歌唱大了 警開檔查林冠英

沈志強：沒宣導黨概念 僅告知GST致物價漲

檳州首席部長林冠英日前在Mutiara Idaman 2組屋推介人民補習中心時與現場出席者包括大人小孩一起哼唱《消費稅兒歌》，在社交媒體掀起千層浪；青年社區推動組織主席沈志強呼籲大家先觀看有關《消費稅兒歌》短片才作出評斷。他說，在這首改編的 歌片短片中根本沒有任何政黨標誌，只是告訴大家徵收消費稅令百物漲價的事實。

當日沈志強也出席該組織推介人民補習中心，並宣布設立22間補習中心。他今日接受《光明日報》訪問受訪時指出，在當日的推介禮上，也沒有教導出席者要投選行動黨或宣導黨的概念。“徵收消費稅會造成通貨膨脹一事並非他們所言，而是國家銀行之前所發表的聲明。”

“我們只是告訴現場的出席者，徵收消費稅會百物漲價的事實。”

也是大山腳國會議員的他說，之前一名國陣領袖在國家電視台上公開講消費稅，並指徵收消費稅後物價下降。為何此名領袖在公開場合上講消費稅，卻沒有被人指為政治化呢？

他說，反對黨只道出事實，卻被指政治化，這對他們而言是不公平的。

同時，他再次強調活動地點並非在學校範圍內，只是在一個組屋下推介補習中心，這是屬於州政府的活動。

另外，他希望民眾不要一直注重在《消費稅兒歌》歌曲上，更應該關注該組織所推行的人民補習中心。目前檳州共有22間補習中心，為中低收入的學生提供免費補習。