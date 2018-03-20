GST兒歌唱大了 警開檔查林冠英

（檳城19日訊）針對檳首長林冠英被指引領孩童齊唱改編自兒童英文字母歌的嘲弄GST歌曲，檳警方將開檔調查，近日內傳召林冠英錄供。
檳州總警長拿督達威甘說，警方將針對檳州首長林冠英，被指向兒童灌輸政治仇恨的指控展開調查，將在近日傳召林冠英錄口供。他說：“警方會盡快傳召檳首長錄口供。”
警局接獲3項投報
林冠英前天在檳島日落洞珍珠依達曼2組屋推介檳州人民補習中心時，被指引領在場孩童唱《GST》，諷刺國陣政府實施消費稅，引起網民非議，國陣領袖也指責林冠英向孩童灌輸政治仇恨思想。
達威甘今日對《新海峽時報》說，警方援引1998年通訊及多媒體法令233條文（不正當使用網絡設施或服務）展開調查。
在上述條文下被控，一旦罪成可被罰款最高5萬令吉或監禁1年或兩者兼施。
另一方面，檳島東北警區主任安華奧馬今午證實，百大年路警局昨日接獲3項有關上述事件的投報，報案者分別為檳州前進黨的政治人物及非政府組織的代表。
《GST》是改編自兒歌《ABC》，歌詞大意是：消費稅造成百物漲價，但人民薪水未漲，只能吃泡麵，所有貨物都徵收消費稅，以用在一個馬來西亞發展有限公司（1MDB）。
沈志強：沒宣導黨概念 僅告知GST致物價漲
檳州首席部長林冠英日前在Mutiara Idaman 2組屋推介人民補習中心時與現場出席者包括大人小孩一起哼唱《消費稅兒歌》，在社交媒體掀起千層浪；青年社區推動組織主席沈志強呼籲大家先觀看有關《消費稅兒歌》短片才作出評斷。他說，在這首改編的 歌片短片中根本沒有任何政黨標誌，只是告訴大家徵收消費稅令百物漲價的事實。
當日沈志強也出席該組織推介人民補習中心，並宣布設立22間補習中心。他今日接受《光明日報》訪問受訪時指出，在當日的推介禮上，也沒有教導出席者要投選行動黨或宣導黨的概念。“徵收消費稅會造成通貨膨脹一事並非他們所言，而是國家銀行之前所發表的聲明。”
“我們只是告訴現場的出席者，徵收消費稅會百物漲價的事實。”
也是大山腳國會議員的他說，之前一名國陣領袖在國家電視台上公開講消費稅，並指徵收消費稅後物價下降。為何此名領袖在公開場合上講消費稅，卻沒有被人指為政治化呢？
他說，反對黨只道出事實，卻被指政治化，這對他們而言是不公平的。
同時，他再次強調活動地點並非在學校範圍內，只是在一個組屋下推介補習中心，這是屬於州政府的活動。
另外，他希望民眾不要一直注重在《消費稅兒歌》歌曲上，更應該關注該組織所推行的人民補習中心。目前檳州共有22間補習中心，為中低收入的學生提供免費補習。