第三勢力大選插一腳 檳掀大混戰

（檳城19日訊）第14屆全國大選還未開打，除了柔佛因為火箭柔州主席劉鎮東宣佈在亞依淡對上馬華署理總會長拿督斯里魏家祥而上演“強強對決”之外，檳城也因為多個新政黨崛起並宣佈加入戰圍，而讓檳城選情備受關注。這個大選，至少有3國10州上演多黨廝殺的局面。

除了國陣，希望聯盟及和諧陣線，已宣佈加入檳城戰場的第三勢力政黨，包括有檳州前進黨、檳州國民團結黨（MU）、人民黨（牛頭黨）及愛國黨，可說是檳州有史以來打到最亂的一次大選。

3國10州多角戰

多黨已宣佈會角逐的3國10州包括有料爆發四角混戰的峇都交灣國會議席，三角戰的峇央峇魯及峇眼國會議席。至於10州議席則有彭加蘭哥打、雙溪檳榔、雙溪浮油、峇眼惹瑪、巴當哥打、武吉丁雅、峇眼達南、丹絨武雅、北賴及阿逸布爹。

檳州共有13國40州議席，除了多個政黨表態角逐的上述3國10州議席爆發多角戰，還未包括目前仍在觀察而未表心跡的其他政黨，如果人民黨檳州主席陳恩來之前表態該黨將上陣檳州30州席及13國席的言談屬實，檳州在這次大選將出現有史以來最多的三角戰，真可說是“打到亂”。

蔡昌衛或打丹絨武雅